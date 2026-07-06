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Video Brașovul, primul din țară cu proiectul depus pentru Trenul Metropolitan: Miza de 1,5 miliarde de lei

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Primăria Brașov a anunțat luni, 6 iulie, că a depus cererea de finanțare pentru proiectul Trenului Metropolitan, estimat la aproape 1,5 miliarde de lei. Proiectul prevede conectarea municipiului cu localitățile din zona metropolitană, principalele platforme industriale și aeroportul.

FOTO: Facebook/Primăria Brașov
FOTO: Facebook/Primăria Brașov

„Asociația de Transport Brașov a depus cererea de finanțare pentru proiectul Trenului Metropolitan, în valoare de aproape 1,5 miliarde de lei, fiind primul solicitant din România care aplică pentru un proiect de tren metropolitan”, anunță instituția într-un comunicat.

Investiția prevede realizarea a trei magistrale diametrale, a unui nou racord feroviar de aproximativ 4,3 kilometri către zona industrială și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, amenajarea a 24 de puncte de oprire, dintre care 10 noi și 14 modernizate, precum și construirea a nouă parcări de tip Park & Ride.

Proiectul include și achiziția a șapte rame electrice moderne, autoritățile estimând că, până în 2030, trenul metropolitan va transporta peste 7.500 de pasageri zilnic.

„Trenul metropolitan va conecta municipiul Brașov cu localitățile din zona metropolitană, principalele zone industriale și aeroportul, reducând timpul petrecut în trafic, emisiile poluante și oferind o soluție de transport eficientă pentru mii de oameni.”

Și în Capitală, proiectul Trenului Metropolitan București-Ilfov, a intrat într-o nouă etapă. Primăria Municipiului București a anunțat că Studiul de Fezabilitate pentru tronsonul Gara de Nord - Chitila - Crivina a fost finalizat și a obținut toate avizele necesare pentru continuarea proiectului.

În perioada următoare, studiul de fezabilitate va trebui aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale din toate localitățile traversate de viitorul traseu, precum și în Adunarea Generală a TPBI.

După finalizarea acestor etape, vor fi depuse cererile de finanțare din fonduri europene. Potrivit PMB, Compania Națională CFR SA va solicita finanțare pentru modernizarea infrastructurii feroviare, iar TPBI va aplica pentru achiziția trenurilor electrice și realizarea investițiilor conexe, inclusiv pasaje, parcări și stații noi.

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