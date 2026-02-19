Bancher condamnat după ce a călătorit de sute de ori cu trenul fără bilet. Câți bani a economisit

Un fost bancher de top a economisit mii de franci cu un simplu truc cu bilete. Acum, un tribunal din Londra l-a condamnat pentru fraudă.

Un fost bancher HSBC (n.r. cea mai mare bancă din Europa) a fost judecat la Londra. Joseph M. (53 de ani) a lucrat ca șef de departament în divizia „Passive Equity” a HSBC Global Asset Management. Locuia într-o casă din sudul Londrei care costa aproximativ două milioane de lire sterline, scrie Bluewin.

Cu toate acestea, timp de luni de zile nu a plătit integral prețul pentru transportul la locul de muncă. Potrivit presei britanice, a economisit echivalentul a aproximativ 6.000 de franci.

Conform relatărilor din Daily Mail și The Times, el a folosit un truc, cumpărând bilete doar pentru stațiile de plecare și de destinație, dar a omis stațiile intermediare.

Se spune că a făcut acest lucru de cel puțin 740 de ori între octombrie 2023 și septembrie 2024. Traseul ducea de la Orpington, prin London Bridge, până în centrul orașului. Joseph a mărturisit fraudaîn justiție. Potrivit „The Times”, avocatul său, a declarat că clientul său nu a putut explica de ce a acționat în acest fel. Procurorul a descris procedura ca fiind „sofisticată”.

Judecătorul l-a condamnat pe fostul bancher la zece luni de probă și 80 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, el trebuie să plătească companiei feroviare Southeastern Railway o despăgubire echivalentă cu aproximativ 5200 de franci.

În plus, n are voie să folosească niciun tren pe această linie timp de un an. Judecătorul a declarat că Joseph a încetat să mai comită aceste fapte din proprie inițiativă înainte ca poliția să îl aresteze.