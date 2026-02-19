search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bancher condamnat după ce a călătorit de sute de ori cu trenul fără bilet. Câți bani a economisit

0
0
Publicat:

Un fost bancher de top a economisit mii de franci cu un simplu truc cu bilete. Acum, un tribunal din Londra l-a condamnat pentru fraudă.

Tren în Marea Britanie FOTO: EPA EFE
Tren în Marea Britanie FOTO: EPA EFE

Un fost bancher HSBC (n.r. cea mai mare bancă din Europa) a fost judecat la Londra. Joseph M. (53 de ani) a lucrat ca șef de departament în divizia „Passive Equity” a HSBC Global Asset Management. Locuia într-o casă din sudul Londrei care costa aproximativ două milioane de lire sterline, scrie Bluewin.

Cu toate acestea, timp de luni de zile nu a plătit integral prețul pentru transportul la locul de muncă. Potrivit presei britanice, a economisit echivalentul a aproximativ 6.000 de franci.

Conform relatărilor din Daily Mail și The Times, el a folosit un truc, cumpărând bilete doar pentru stațiile de plecare și de destinație, dar a omis stațiile intermediare.

Se spune că a făcut acest lucru de cel puțin 740 de ori între octombrie 2023 și septembrie 2024. Traseul ducea de la Orpington, prin London Bridge, până în centrul orașului. Joseph a mărturisit fraudaîn justiție. Potrivit „The Times”, avocatul său,  a declarat că clientul său nu a putut explica de ce a acționat în acest fel. Procurorul a descris procedura ca fiind „sofisticată”.

Judecătorul l-a condamnat pe fostul bancher la zece luni de probă și 80 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, el trebuie să plătească companiei feroviare Southeastern Railway o despăgubire echivalentă cu aproximativ 5200 de franci.

În plus, n are voie să folosească niciun tren pe această linie timp de un an. Judecătorul a declarat că Joseph a încetat să mai comită aceste fapte din proprie inițiativă înainte ca poliția să îl aresteze. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, EVACUAT de lângă Donald Trump! I-a „forțat” mâna și... IMAGINI UMILITOARE
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Povestea arbitrei din patinaj încă activă la 103 ani. Are peste 70 de ani de experiență și doar la 95 de ani a renunțat să mai intre pe gheață
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
observatornews.ro
image
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic 😢
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii după ce i-au făcut analizele
playtech.ro
image
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut rapper s-a stins subit, la doar 25 de ani. Lansase o piesă nouă în urmă cu doar câteva zile
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Ce i-a spus Trump lui Nicușor Dan. Detalii de culise de la Consiliul Păcii
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie își schimbă destinul la final de iarnă. După o perioadă apăsătoare, scapă de problemele grele și plânge de fericire. Norii se risipesc, iar speranța începe să prindă contur
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie