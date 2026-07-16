Video Noi imagini cu asfaltările de pe cel mai îndepărtat lot al Autostrăzii A7 aflat în execuție, Mircești – Pașcani

În afara lucrărilor din zona nodului turbion de la Sodomeni – Pașcani, o a doua tranșă de așternere a mixturilor asfaltice este mobilizată în zona km 50+000, spre limita de lot din zona Mircești.

Pe șantierul Lotului 3 Mircești - Pașcani al Autostrăzii Bacău - Pașcani A7, constructorul a început așternerea asfaltului.

Până în acest moment, pe întregul lot au fost așternuți peste 11 km de mixturi asfaltice, la nivel de strat de legătură.

Concomitent, au loc lucrări de stabilizare cu praf de ciment, compactare și stabilizare straturi fundare și pregătirea suprafețelor pentru asfaltare.

Lotul 3 Mircești-Pașcani are o lungime de 28,09 km iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 52%. Termenul limită de finalizare a lucrărilor pentru a prinde finanțare din PNRR este 31 august 2026.

Lucrările sunt efectuate de Asocierea SC Spedition UMB SRL-SC SA&PE Construct SRL-SC Tehnostrade SRL.