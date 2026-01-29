search
„Casa bântuită”: o femeie povestește coșmarul trăit în locuința visurilor sale. „Am fost împinsă. O siluetă neagră, uriașă, plutea în spatele meu”

0
0
Publicat:

O femeie din Essex, Anglia, susține că viața ei s-a transformat într-un coșmar după ce a cumpărat o casă istorică cunoscută drept „The Cage”, o fostă închisoare pentru presupuse vrăjitoare din secolul al XVI-lea.

Casa bântuită FOTO: FB-The Cage St Osyth
Casa bântuită FOTO: FB-The Cage St Osyth

Vanessa Mitchell, mamă a doi copii, spune că a fost „obsedată” de clădirea veche, situată chiar lângă locul unde a copilărit, din localitatea St Osyth. Clădirea istorică, cunoscută sub numele de The Cage („Cușca”), deoarece în secolul al XVI-lea a fost folosită ca închisoare pentru femeile acuzate de vrăjitorie. 

„Știam pe cineva care avea prieteni ce locuiseră acolo și spuneau că este bântuită, dar trebuie să ții cont că locuiesc în St Osyth, este un sat antic. Practic, tot satul nostru este bântuit, așa că  așa că nu mi s-a părut ceva ieșit din comu”, a explicat femeia, potrivit express.

În ciuda zvonurilor despre fenomene paranormale și a faptului că știa că o persoană își luase viața acolo, femeia a decis să facă pasul. A cumpărat casa în 2004 cu 144.000 de lire sterline (166.000 de euro) și s-a mutat împreună cu o prietenă. Însă, la doar 24 de ore de la instalare, spune că a simțit pentru prima dată o prezență stranie.

„O siluetă neagră, uriașă, plutea în spatele meu”

„Îmi făceam un ceai și am văzut cu coada ochiului ceva care se mișca. Am crezut că e colega mea. Când m-am întors, nu era nimeni. În schimb, o siluetă neagră, uriașă, plutea în spatele meu”, a povestit ea.

Deși la început a încercat să ignore întâmplările, lucrurile s-au agravat rapid. Vanessa afirmă că în casă se deschideau ușile, robinetele porneau fără explicație și apăreau siluete fantomatice.

„Senzația din casă s-a schimbat complet. Era un sentiment de pericol constant, un al șaselea simț care îți spune că ceva e foarte greșit”, a spus femeia.

Un episod extrem de tulburător a avut loc în timpul primei sarcini. „Am fost împinsă, fiind însărcinată. Nu era nimeni lângă mine. Atunci mi-am dat seama că lucrurile sunt mai grave decât orice film de groază”, a declarat ea.

Citește și: Descoperire arheologică: schelet din secolul 16, într-o casă bântuită

După ce prietenii au părăsit locuința, Vanessa a rămas singură cu copilul și spune că trăia doar într-o singură cameră, de frică. „Nu mai aveam curaj să folosesc toată casa. Trăiam într-o singură încăpere, cu copilul în brațe”, a mărturisit ea.

„Trebuia să-mi salvez copilul”

După patru ani, a decis să plece definitiv. A încercat să vândă casa, însă aceasta a rămas pe piață timp de nouă ani fără cumpărător. „Nu aveam de ales. Trebuia să-mi salvez copilul. Siguranța noastră era mai importantă decât orice”, a spus Vanessa.

Ulterior, femeia a aflat că și alți locatari trăiseră experiențe similare și că nimeni nu reușise să rămână în casă mai mult de trei ani.

„Toți au simțit că e ceva rău acolo. Nu puteau rămâne”, a adăugat ea.

Clădirea, cunoscută drept The Cage, a fost folosită în anii 1500 ca închisoare pentru femei acuzate de vrăjitorie. Documentele arată că în acest oraș au fost condamnate pentru vrăjitorie un total de 14 femei, prima dintre ele fiind Ursula Kemp. Conform dovezilor istorice, Ursula era o moașă săracă care s-a certat cu o altă femeie din sat și a fost acuzată că i-a omorât copilul. A fost aruncată în închisoarea locală, judecată, găsită vinovată și spânzurată.”

În prezent, casa se află în proprietatea unor investigatori paranormali Amy Waine și Jarrad Cutting, cunocuți sub numele de „Amy’s Crypt”.

„Vrem să transformăm locul într-un spațiu sigur pentru spirite, dar să păstrăm și istoria clădirii”, au transmis noii proprietari pe rețelele sociale.

Cei doi au povestit că, din momentul în care s-au mutat, au auzit zgomote ciudate, iar lumina din dormitor s-a aprins singurp la 3 dimineața. 

