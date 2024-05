Viața în comuna cea mai mică din România. Satele pustii din Bătrâna vor avea piste de biciclete VIDEO

Comuna Bătrâna din Hunedoara se află în inima munților Poiana Ruscă, înconjurată de pădurile seculare care acoperă un teritoriu întins și sălbatic de la limita județelor Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin.

Așezările sale sunt greu accesibile, dar sunt tot mai căutate de turiști. Au păstrat atmosfera satelor arhaice din Ținutul Pădurenilor din Hunedoara (video), însă posibilitățile de dezvoltare au fost reduse aici, din cauza izolării și a unei populații mici.

Alegerile locale din 9 iunie 2024, fără surprize

Oamenii din comuna Bătrâna din Hunedoara, cea mai mică din România ca număr de locuitori, nu vor avea nicio surpriză la alegerile din 9 iunie 2024, pentru funcția de primar al comunei aflată în Ținutul Pădurenilor din Hunedoara.

Fostul învățător Radu Herciu, care a deținut de 24 de ani funcția de primar al comunei Bătrâna, se va pensiona, iar locul său în primărie va fi luat de Ciprian Pascotesc, singurul candidat la funcția de primar al comunei Bătrâna, la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Tânărul, în prezent viceprimar al aceleiași comune, va fi ales în fruntea unei comunități cu mai puțin de 80 de locuitori.

În județul Hunedoara, o situație asemănătoare se înregistrează în comuna Cerbăl, aflată și ea în Ținutul Pădurenilor, unde singurul candidat la primărie este actualul primar Mircea Claudiu Costa. Acesta va conduce și pentru următorii patru ani administrația locală a așezării cu circa 400 de locuitori.

→ Imaginea 1/16: Comuna Bătrâna din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (287) JPG

Însă comuna Bătrâna din Hunedoara are o situație inedită. Se află în Munții Poiana Ruscă, la limita județelor Hunedoara și Timiș și este una dintre cele mai izolate așezări din România.

Toate rutele spre satele sale – dinspre comunele hunedorene învecinate Cerbăl, Bunila, Dobra și Vețel, ori dinspre satul Poieni din Timiș – traversează cel puțin 20 de kilometri de pădure, pe drumuri forestiere și pe la marginea unor codri seculari.

Trei sate aproape pustii în comuna Bătrâna din Hunedoara

Comuna Bătrâna din Hunedoara cuprinde satul Bătrâna, locuit de vreo 20 de familii, satul Fața Roșie, cu șase familii, și cătunele Piatra și Răchițaua, aproape pustii.

Numărul locuitorilor a tot scăzut în ultimele decenii, iar populația actuală este, în mare parte, îmbătrânită, comuna ajungând aproape în pragul dispariției, fără a mai fi nevoie de o reorganizare administrativă.

→ Imaginea 1/16: Comuna Bătrâna din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (239) JPG

„Către suta de oameni sunt cu tot cu cei care au plecat. Și ai mei sunt mutați la Dobra, iar vinerea vin acasă, la Bătrâna, și se întorc la casa noastră din Dobra, duminică. În timpul săptămânii, poate rămân vreo 40 – 50 de oameni în comună. Restul s-au tras spre Dobra, Roșcani și alte locuri. Au mai venit din Timișoara și au cumpărat aici case, grădini. În multe locuri au cumpărat oamenii aici, de prin Timișoara, au spus că le place zona, că este frumoasă și vor să păstreze casele cum sunt, pitorești. Dar poate vin o dată în lună, nu să locuiască aici”, spune Eleonora, o localnică din comuna Bătrâna din Hunedoara.

În anul 2000, Radu Herciu, fostul învățător din comuna Bătrâna a devenit pentru prima dată primar al comunei care avea atunci aproape 200 de locuitori.

Clădirea vechii școli din comună a fost transformată în sediu al primăriei, pentru că, oricum, numărul copiilor din satele Bătrânei mai putea fi numărat atunci pe degete.

→ Imaginea 1/16: Comuna Bătrâna din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (189) JPG

Cu timpul, spun localnicii, familiile mai tinere, cu copii, s-au mutat mai înspre Dobra, comună aflată la circa 25-30 de kilometri, pentru a le asigura elevilor accesul la învățământ.

„Copilul nostru merge la școală la Dobra, fiind cazat acolo, de luni până vineri la internat. În tot satul Fața Roșie au mai rămas vreo șase familii, mai mulți vârstnici, pentru că nu au fost condiții aici. Nu este curent electric, doar cu panouri solare. Noi avem un astfel de panou, dar nu este suficient pentru nevoile noastre. Nu este nici rețea de apă, unii au forat și au găsit, dar cu costuri mari. Noi adunăm apa de ploaie într-un bazin, pentru animale, iar culturile de cartofi și legume le udă ploaia. Dacă dă Dumnezeu și plouă, se fac legumele”, spune Alina, o localnică din satul Fața Roșie din Hunedoara.

→ Imaginea 1/27: Comuna Bătrâna din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (115) jpg

Și unii vârstnici au coborât de pe culmile Bătrânei, tot spre satele comunei Dobra, ori mai aproape de Deva și Hunedoara, în locurile unde aveau familii și acces la servicii medicale.

În satul Fața Roșie (video), o căsuță veche de lemn, învelită cu șindrilă, se distinge într-un pâlc de case la fel de pitorești. Aici a funcționat școala așezării, unde învățau copiii din satele Piatra, Răchițaua și Fața Roșie, înșiruite de-a lungul drumului care traversează plaiurile de munte.

„Drumul a fost pietruit de curând, însă noi am rămas în singurătate, cu sălbăticiunile în preajmă, fără curent, fără apă, fără condiții. Muncim pământul și la 80 de ani și mai creștem animale, ca să putem trăi și noi. Altfel, am lucrat vreo șapte ani la mină, alți câțiva în pădure – la aurul verde, dar nu am pensie. Mai ținem câte-o vacă cu lapte, câte-un vițel la doi ani”, spune Ioan, un vârstnic din Fața Roșie.

Satul Bătrâna va avea pistă de biciclete

Pe o altă culme, la vreo șase kilometri de cele trei cătune, satul Bătrâna apare ceva mai înstărit, însă și aici multe gospodării au rămas pustii. Ulițele din sat au fost asfaltate, așezarea are curent electric din anii ’70 și rețea de apă de câțiva ani. Are și un magazin, locul de întâlnire al localnicilor atunci când mașina cu pâine urcă în sat, de la Roșcani.

„La sfârșit de săptămână vin mulți turiști aici. Unii dinspre Timiș, pe drumul forestier dinspre satul Poieni. Sunt vreo 15 – 16 kilometri până în Poieni, iar vreo doi – trei kilometri vor fi asfaltați, ca pistă de biciclete, dar care va fi folosită tot ca drum. Aici nu are nimeni biciclete. Sunt prea mulți vârstnici pentru așa ceva”, spune o localnică.

Comuna din Munții Poiana Ruscă a obținut recent o finanțare 1,3 milioane de lei, pentru construcția unei piste de biciclete care va lega satul Bătrâna - singurul cu străzi asfaltate, de împrejurimile sale, până la limita cu județul Timiș.

De aici, drumul de pământ coboară în continuare prin pădure spre Poieni și, după alți 15 kilometri, ajunge la Coșava, aproape de Autostrada Lugoj - Deva.

Proiectul se va derula cu fonduri europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă lucrările nu au început. În afara pistei de biciclete, localnicii nu prea au certitudini cu privire la investițiile plănuite în comuna Bătrâna din Hunedoara.