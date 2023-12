Viața în cătunele din Munții Poiana Ruscă, înconjurate de păduri seculare, dar fără curent electric VIDEO

Păduri seculare vaste înconjoară cătunele pitorești ale comunei Bătrâna din Hunedoara (video). Așezările au devenit mai accesibile, odată cu construcția unui drum de piatră, dar puțini oameni mai locuiesc aici.

Un drum de piatră construit recent scoate din izolare cele trei cătune ale comunei Bătrâna din Hunedoara, așezări arhaice care împreună cu satul Bătrâna numără împreună mai puțin de 90 de locuitori.

Drumul care leagă cătunele Piatra, Răchițaua și Fața Roșie de satul Bătrâna trece pe la marginea unei păduri seculare, care înconjoară așezările din Munții Poiana Ruscă.

Cătunele comunei Bătrâna, fără rețea electrică și de apă

Spre deosebire de satul Bătrâna din Hunedoara, cătunele sale nu au fost electrificate niciodată, deși, spun oamenii, prin anii ’80 urma să le vină și lor rândul. Nici rețeaua de apă și asfaltul nu au mai ajuns, astfel că numărul localnicilor s-a tot împuținat în ultimele decenii.

„În satul Fața Roșie mai locuiesc șase familii, printre care și noi, împreună cu fiul nostru care este elev în clasa a opta. Copilul merge la școală în satul Dobra, unde stă la internat, de luni până vineri. Nouă ne place aici, unde avem în grijă mai multe animale și cultivăm pământul. Iarna este mai greu pentru că panourile solare pentru curent nu sunt atât de puternice și apa este insuficientă. Dar o aducem de la izvoare. Copilul ne mai spune însă că nu ea atâta lume aici, nu sunt alți copii cu care să se joace”, spune Alina, o localnică din satul Fața Roșie din Hunedoara.

→ Imaginea 1/15: Cătunele comunei Bătrâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (67) jpg

Și alți localnici au rămas atașați de locurile unde au trăit întreaga viață, chiar dacă satele s-au tot împuținat, iar condițiile de trai au rămas la fel de arhaice ca în trecut.

„Nu avem curent, numai panouri din astea solare. Apă nu avem băgată deloc, numai bazine în curte. Și animalele sălbatice, mai ales mistreții, ne-au făcut probleme, stricându-ne culturile. Dar măcar drumul l-au făcut acum”, spune Toma, din Fața Roșie, în vârstă de 80 de ani.

Toma a lucrat în minerit, la pădure, la drumurile forestiere, iar acum are în grijă câteva oi și o mică gospodărie. În văile și pe plaiurile înconjurate de păduri pot fi văzute numeroase vite și oi, lăsate să pască în voie, în ținutul pitoresc din Munții Poiana Ruscă.

→ Imaginea 1/22: Cătunele comunei Bătrâna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (47) jpg

În Piatra, toate gospodăriile au fost părăsite, iar cătunul Răchițaua mai locuiește Gigi, împreună cu soția sa.

„O ducem foarte greu pentru că nu avem venituri. Am venit aici acum vreo 45 de ani, ca lucrător în pădure și am mai muncit pe unde am mai apucat. Acum nu am unde lucra. Mă ajută copilul cu bani și frații. Mi-am băgat însă dosarul de pensie și anul viitor sper că voi primi pensie”, spune Gigi, care se consideră cel mai necăjit om din comuna Bătrâna.

Drumul de piatră construit în acest an în cătunele comunei Bătrâna i-a mai scos pe localnici din izolare, iar turiștii, cei mai mulți din Hunedoara și Timiș (satele fiind la limita celor două județe) au început să vină tot mai des în comuna Bătrâna din Hunedoara (video).

Primarul Radu Herciu, fostul învățător din comună, până când școala din Bătrâna a fost desființată și transformată în sediu al primăriei, spune că pentru promovarea turismului va fi amenajată o pistă de biciclete de circa trei kilometri.

„Noua pistă de biciclete va fi construită până la marginea comunei, la limita cu județul Timiș. De acolo, spre satul Poieni, sperăm să fie continuată de cei din județul vecin”, spune primarul Radu Herciu.

Păduri seculare în Munții Poiana Ruscă

Ţinutul Pădurenilor şi-a primit numele datorită vastelor întinderi de pădure care au acoperit, din cele mai vechi timpuri, regiunea din Munţii Poiana Ruscă.

În Evul Mediu, pădurenii şi-au înfiinţat aşezările de refugiu în locuri greu accesibile, după defrişarea unor păduri dese, populate de sălbăticiuni.

Satele au rămas înconjurate de cordoane de pădure care se întind uneori pe zeci de kilometri. În unele locuri, oamenii nu au intervenit niciodată asupra naturii.

Astfel s-au păstrat Codrii seculari de pe valea Dobrişoarei şi Prisloapei, o rezervaţie aflată pe teritoriul administrativ al comunelor Bătrâna, Bunila şi Cerbăl, care ocupă aproape 140 de hectare.

Potrivit specialiştilor, ea conţine arboret natural cu structuri pluriene, cvasivirgine, de dimensiune mare şi vârstă de până la 200 de ani.

Drumul spre codrii seculari este dificil, iar fără îndrumarea localnicilor care cunosc zona, drumeţii ajung cu greu în aria protejată.

În pădure se poate ajunge din satele pădurenilor cele mai apropiate de crestele înalte ale munţilor Poiana Ruscă: Vadu Dobrii, Bătrâna și cătunele sale şi Poiana Răchiţelii.