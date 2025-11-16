Portret de candidat. Dan Trifu, ecologistul de la Eco Civica ce țintește Primăria Capitalei

Dan Trifu, președinte al Fundației Eco-Civica, este primul care și-a anunțat candidatura independentă pentru Primăria Capitalei.

Dan Trifu și-a anunțat intenția de a candida încă din luna mai, odată cu alegerile prezidențiale care aveau să-l aducă pe Nicușor Dan la Cotroceni.

În programul său pentru Capitală, Dan Trifu vorbește între altele despre reabilitarea spațiilor verzi și amenajarea unor spații noi, precum și rezolvarea problemei spațiilor verzi retrocedate, sancțiuni mai dure pentru tăieri ilegale, reamenajarea Dâmboviței și instituirea unui tip de arie protejată pentru Pădurea Băneasa.

Între propunerile sale se numără și monitorizarea atentă a șantierelor în vederea reducerii pulberilor din atmosferă, măsuri pentru sistemul de sănătate din București, precum și situația clădirilor cu risc seismic și promite continuarea reabilitării rețelei de transport al apei calde și căldurii, propunând reabilitarea anuală a cel puțin 100 km de rețea principală și 100 km de rețea secundară și finalizarea și aprobarea noului Plan Urbanistic General.

Legături cu lumea politică

El a mai candidat la alegerile parlamentare din 2024, pentru un post de senator, din partea partidului REPER. Partidul nu a trecut însă pragul Parlamentului.

Contextul și motivațiile candidaturii sale sunt explicate chiar de acesta într-un interviu RFI. „Am decis să candidez, pentru că împreună cu Nicușor, știți bine, am făcut lucruri mărețe și prin instanță, am luptat, chiar am luptat atâția ani pentru București și vă spun sincer, nu vreau ca Bucureștiul să intre pe mâna unor interese de partid sau unor interese de grup. Ăsta este scopul, pentru că mi-am dedicat aproape 30 de ani din viață apărării drepturilor cetățenilor, mă rog, apărării unei Capitale cât de cât civilizate. (...) Am înlocui un Nicușor Dan cu un Dan Trifu care are aceleași principii, aceleași obiective și chiar vreau să accelerez anumite lucruri”.

Pregătire și experiență

Dan Trifu este președinte al organizației Eco-Civica din 2024. Are 66 de ani și povestește în propria biografie că nu a intrat la facultate din prima, având o copilărie marcată de greutățile sărăciei în județul Teleorman:

„Am făcut stagiul militar, am intrat la Automatică, apoi m-am transferat la Electronică. Am absolvit Electronică și Telecomunicații, cu o diplomă de inginer în microelectronică. Toate studiile au fost la seral, pentru că lucram în timpul zilei – întâi la Căi Ferate, apoi la metrou. După absolvire am lucrat la întreprinderea Electronica, iar în 1993 mi-am deschis propria firmă”.

De fapt, el activează din 1998 în cadrul Fundației Eco-Civica, un ONG dedicat protejării mediului, patrimoniului istoric și drepturilor omului, luptând împotriva abuzurilor urbanistice și arhitecturale. În 2002 a devenit vicepreședinte al organizației.

Dan Trifu este cunoscut în spațiul public pentru rolul său civic, însă nu este unul dintre candidații măsurați în sondajele pentru Primăria Capitalei. Candidatura sa vine tot ca o moștenire a vechii administrații, care promite și continuarea proiectelor fostului primar.