Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Reforma armatei în Germania scoate tinerii în stradă. Elevii au participat la manifestații în toată țara împotriva serviciului militar

Publicat:

Germania se confruntă cu proteste masive ale tinerilor după ce parlamentul a aprobat o reformă care impune tinerilor de 18 ani evaluări obligatorii privind serviciul militar. Elevii au ieșit în stradă în peste 90 de orașe acuzând guvernul că nu îi ascultă.

Elevii germani au protestat în toată țara FOTO X / Manaf Hassan @manaf12hassan
Elevii germani au protestat în toată țara FOTO X / Manaf Hassan @manaf12hassan

Parlamentul german a aprobat vineri o modificare legislativă care obligă toți bărbații de 18 ani să completeze un chestionar privind aptitudinea fizică și disponibilitatea de a servi în armată. Pentru femei, completarea chestionarului rămâne voluntară.

Ca parte a reformei, coaliția de guvernare a convenit, de asemenea, să reintroducă examenele medicale obligatorii pentru bărbații născuți începând cu anul 2008. Dacă armata nu își va atinge obiectivele de recrutare pe bază de voluntariat, o parte dintre cei examinați ar putea fi încorporați, după un vot separat în Bundestag.

Protestele au loc în aproximativ 90 de orașe și localități din Germania. Potrivit poliției din Berlin, în cursul dimineții aproximativ 800 de persoane s-au adunat pentru a manifesta împotriva reformei, iar până la finalul zilei sunt așteptate câteva mii doar în capitală.

 Sursa: X / Sprinter Press @SprintMediaNews

Inițiativa din spatele protestului — „Greva școlară împotriva conscripției” — a transmis pe site-ul său: „Politicienii și Bundeswehr discută cum să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Dar nimeni nu vorbește cu noi. Nimeni nu ne întreabă ce vrem.”

Martin, un elev de liceu dintr-un oraș din Brandenburg — landul care înconjoară Berlinul — s-a numărat printre cei care au chiulit de la ore pentru a-și exprima opoziția.

„De ce să rezolvăm conflictele înarmându-ne? Asta înseamnă doar repetarea a ceea ce s-a întâmplat înainte de Primul și Al Doilea Război Mondial”, a declarat tânărul de 16 ani pentru POLITICO, în centrul Berlinului. Acesta a precizat că se gândise deja cum să evite încorporarea, de exemplu mergând la psiholog sau fiind declarat bolnav. „De ce ar trebui să fac ce-mi spun niște bătrâni? Aș face un antrenament care nu mă ajută în viață, în afară de a învăța cum să ucid oameni.”

 Sursa: X / Sprinter Press @SprintMediaNews

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, s-a adresat joi elevilor printr-un mesaj video pe Instagram. „Fiecare are dreptul să protesteze pentru orice și împotriva oricărui lucru. Libertatea de exprimare este una dintre marile cuceriri ale democrației noastre. Întreg mod de viață este un dar — dar un dar pe care trebuie să îl apărăm în fiecare zi.

„Dacă vreți să trăiți la fel și în viitor, atunci trebuie să fiți dispuși să-l apărați”, a adăugat Pistorius. „Nici democrația, nici statul nu se pot apăra singure. Oamenii trebuie să o facă, așa cum au făcut și în trecut”, a adăugat el.

Germania intenționează să-și crească efectivele la 260.000 de militari activi, față de 180.000 în prezent, și la 200.000 de rezerviști, față de 55.000, pentru a îndeplini obiectivele de pregătire NATO, pe fondul unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei.

Partidele aflate la guvernare — blocul conservator și social-democrații de centru-stânga — au dezbătut reformarea legii timp de luni de zile, ajungând la un acord abia în noiembrie.

