Un bărbat proapsăt eliberat din pușcărie, așteptat la poartă și arestat într-un alt dosar. Va fi predat autorităților din Ungaria

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din comuna Sâncrăieni, judeţul Harghita, urmărit internaţional, a fost reţinut, marţi, de poliţişti chiar la momentul eliberării sale din Penitenciarul Deva şi plasat în arest preventiv pentru a fi predat către autorităţile judiciare din Ungaria.

Pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă de către Curtea de Apel Alba Iulia, pentru o perioadă de 30 de zile, în baza unui mandat european de arestare transmis de autorităţile maghiare. Acesta este suspectat de comiterea, pe teritoriul Ungariei, a unor infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.

"La data de 21 aprilie 2026, acesta a fost pus în libertate la termen din Penitenciarul Deva, după ce a executat o pedeapsă privativă de libertate de un an şi două luni de închisoare, pentru conducere fără permis. Imediat după eliberare, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare mandatul de arestare preventivă, conducând persoana la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, unde au fost efectuate procedurile legale, ulterior bărbatul fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din Deva. Acesta figura ca urmărit internaţional, în baza unei dispoziţii emise de autorităţile judiciare din Ungaria", a detaliat sursa citată.

În perioada următoare, bărbatul urmează să fie predat autorităţilor din Ungaria, conform procedurilor legale în vigoare, mai arată IPJ Hunedoara.