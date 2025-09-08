search
Luni, 8 Septembrie 2025
Trupul neînsuflețit al unui bărbat din Petroșani, găsit în cimitir. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 32 de ani a fost găsit în Cimitirul Petroșani, județul Hunedoara. Potrivit primelor verificări, nu au fost descoperite urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit al unui bărbat, găsit în cimitirul din Petroșani/FOTO: Shutterstock

„La data de 7 septembrie 2025, în jurul orei 11:17, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că, în Cimitirul Petroșani, a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și grupa operativă, care au identificat persoana decedată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din Petroșani”, transmite IPJ Hunedoara într-un comunicat.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului a constatat decesul.

În urma examinării sumare, nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar din primele verificări nu există suspiciuni privind săvârșirea vreunei infracțiuni.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului de Urgență Petroșani pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

