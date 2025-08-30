O tânără de 27 de ani acuză că a fost sechestrată, bătută şi obligată să practice prostituția chiar de partenerul de viaţă. Bărbatul a fost reţinut

O tânără din Hunedoara a trăit un coșmar timp de aproape două luni, fiind sechestrată, bătută și obligată să practice prostituția chiar de către concubinul său.

După ce a reuşit să scape din mâinile concubinului său, o tânără de 27 de ani, din municipiul Brad, județul Hunedoara, a cerut ajutorul poliției, acuzând abuzuri grave din partea partenerului său de viaţă, în vârstă de 30 de ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, tânăra a fost ținută captivă timp de aproape două luni și obligată să întrețină raporturi sexuale cu diferiți bărbați, sub amenințarea violenței.

„La data de 29 august 2025, o femeie în vârstă de 27 de ani, din municipiul Brad, s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului Brad, unde a reclamat faptul că, în perioada 1 iulie – 28 august 2025, concubinul său, un bărbat de 30 de ani, ar fi agresat-o fizic, ar fi sechestrat-o şi ar fi obligat-o să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi, pentru obţinerea de bani”, a transmis IPJ Hunedoara.

În urma declarațiilor femeii și a completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent asupra victimei, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, infornează presa locală.

„Anchetatorii au stabilit că, în perioada iunie – august 2025, femeia a locuit împreună cu concubinul său într-un imobil închiriat în Deva, unde ar fi fost agresată şi ameninţată în repetate rânduri, fiind forţată să practice prostituţia pentru clienţii aduşi de acesta. În data de 28 august 2025, după o altercaţie, bărbatul ar fi lovit-o în zona capului, i-ar fi distrus telefonul şi ar fi împiedicat-o să părăsească locuinţa, ameninţând-o din nou cu acte de violenţă”, a mai informat IPJ Hunedoara.

Sâmbătă 30 august, polițiștii din Deva au pus în aplicare mandatul de aducere pe numele bărbatului, acesta fiind cercetat pentru proxenetism, lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare, violență în familie și distrugere.

Vă reamintim faptul că, potrivit datelor statistice, până la data de 8 august 2025, în România au fost înregistrate 32 de femicide, cazurile recente, precum cel din Mureş, în care poliţia încă nu a reuşit să îl captureze pe criminalul Emil Gânj, sau uciderea Teodorei în Cosmopolis, în plină stradă, sub ochii fetiţei sale, sunt doar două exemple dintr-o listă tot mai lungă

România se confruntă cu un adevărat val de violenţă domestică, numai în primele şase luni ale anului 2025 poliţiştii intervenind la nu mai puţin de 27.676 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 15.388 în mediul urban şi 12.267 în mediul rural.

În aceeaşi perioadă, instanţele judecătoreşti au emis 8.194 de ordine de protecţie, 2.929 fiind provenite din ordine de protecţie provizorii.