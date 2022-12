Tată a nouă copii, condamnat pentru ultraj. Gestul revoltător făcut în fața polițiștilor locali

Magistrații au condamnat un bărbat din Hunedoara care, fiind prins depozitând deșeuri pe malul râului Cerna, s-a răzbunat pe polițiștii locali care intenționau să îl amendeze.

Judecătoria Hunedoara a condamnat la o amendă penală de 2.450 de lei un bărbat din Hunedoara, acuzat de ultraj pentru că a amenințat cu moartea un echipaj al Poliției Locale și s-a dezbrăcat în fața acestuia.

Hunedoreanul în vârstă de 35 de ani, recidivist, tată a nouă copiii minori, care locuia într-o baracă de lângă râul Cerna, a fost observat de doi angajați ai Poliției Locale Hunedoara, bărbat și femeie, în timp ce depozita deșeuri pe malul râului, în zona Oțelăriei din Combinatul siderurgic Hunedoara.

În momentul în care polițiștii locali au vrut să îl legitimeze, acesta a trecut la amenințări cu violența.

Unul dintre polițiștii locali a pus mâna pe capsa pistolului cu gaz iritant-lacrimogen și i-a cerut bărbatului să se oprească, însă acesta a luat mai multe cărămizi, aruncate lângă rîul Cerna, și a continuat amenințările.

Exhibiționism față de Poliția Locală Hunedoara

Polițiștii locali au chemat în ajutorul lor alte echipaje de poliție.

„În timp ce se afla pe malul Cernei din zona OE2, în public, s-a dezbrăcat în fața organelor de poliție din cadrul Poliției Locale Hunedoara și Poliției municipiului Hunedoara, precum și a celorlalte persoane prezente la fața locului, săvârșind acte de exhibiționism, prin aceea că și-a expus organul genital masculin în fața organelor de poliție și a celor prezenți la fața locului, toate aceste persoane văzând fapta comisă de inculpat”, se arată în dosar.

Anchetatorii mai arătat că bărbatul acuzat de ultraj nu are loc de muncă, în schimb are o relaţie de concubinaj şi nouă copii minori, locuieşte într-o baracă improvizată pe malul Cernei, lângă combinatul din Hunedoara, are 8 clase și a mai fost condamnat pentru furturi și conducerea unei mașini fără a avea permis auto.

„În cursul urmăririi penale, el a dat declaraţii cu privire la acuzaţiile aduse, iar în cursul judecăţii a înţeles să beneficieze de procedura recunoaşterii de învinuire, ceea ce denotă că a înţeles consecinţele faptelor şi a încercat diminuarea consecinţelor acestora”, se arată în sentința pronunțată de Judecătoria Hunedoara, în 9 decembrie.

Sentința instanței poate fi contestată, prin apel.