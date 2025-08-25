Video Incendiu de proporții la Buftea. Flăcările au izbucnit la niște hale pentru depozitarea plasticului

Un incendiu de proporții a izbucnit luni dimineață, 25 august, în Buftea, pe drumul Tămașiului, în apropierea unor hale. Sunt degajări mari de fum negru și dens. La fața locului au fost mobilizate cel puțin 16 autospeciale pentru a gestiona situația.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a precizat că incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați dintr-un spațiu de depozitare.

„Se acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la alte spații de depozitare. Nu sunt persoane rănite”, a transmis ISU.

Mobilizarea a fost descrisă ca fiind una majoră, autospecialele fiind coordonate pentru a interveni pe rând cu apă.

„Construcția este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitare mase plastice. A fost realizat un dispozitiv de protecție și se acționează pentru decopertare învelitoare acoperiș”, a completat ISU.

→ Imaginea 1/3: Un incendiu de proporții a izbucnit luni dimineață, 25 august, în Buftea foto ISU

Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat și nu s-a extins la vecinătăți.

Autoritățile urmează să stabilească cauza izbucnirii incendiului.