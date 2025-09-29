Tânăr cercetat penal, după ce a încercat să mituiască polițiștii. Câți bani a vrut să le dea după ce a fost prins la volan băut şi fără permis

Un tânăr din Hunedoara a fost reținut duminică, 28 septembrie, după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 3.000 de euro. Acesta fusese prins la volan băut şi fără permis de conducere.

Incidentul a avut loc duminică seara în localitatea Crişcior, în urma testării cu aparatul etilotest, poliţiştii constatând că şoferul avea o concentraţie de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat şi nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule, scrie Agerpres.

„În momentul în care i s-a adus la cunoştinţă că va fi întocmit dosar penal pentru infracţiunile rutiere comise, bărbatul ar fi încercat să ofere poliţiştilor suma de 3.000 de euro.

Cu privire la această faptă, poliţiştii şi-au sesizat de îndată şefii ierarhici şi ofiţerii DGA - Serviciul Judeţean Anticorupţie Hunedoara. În cauză, cercetările sunt continuate de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, sub aspectul comiterii infracţiunii de dare de mită”, precizează sursa citată.

De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis şi conducerea sub influenţa alcoolului.

Totodată, proprietara autoturismului, o femeie de 66 de ani, va fi cercetată pentru încredinţarea vehiculului unei persoane care nu deţine permis de conducere.