Video Sediu PNL atacat cu pietre. Un bărbat a spart cu bolovani geamurile și a fost reținut. Cum și-a motivat gestul

Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Deva, fiind suspectat că a spart geamurile sediului din Deva al PNL. El le-a spus polițiștilor că a făcut acest gest după ce a consumat alcool.

Sediul organizației județene Hune­doara a PNL a fost vandalizat din nou, după ce și în vara anului trecut au fost sparte geamurile imobilului.

„La data de 9 februarie 2026, ora 09:20, Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că, în perioada 6 februarie 2026, ora 15:00 – 9 februarie 2026, ora 09:00, persoane necunoscute au distrus, prin lovire cu un corp dur, geamurile uşii de acces ale sediului unui partid din municipiul Deva. În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţişti, precum şi a administrării probatoriului în cauză, a fost identificat cel bănuit de comiterea faptei. Astăzi, 27 februarie 2026, acesta a fost depistat în baza unui mandat de aducere emis pe numele său”, a transmis IPJ Hunedoara.

Potrivit poliției, este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Sibiu, care a fost dus la sediul Poliţiei Municipiului Deva. În urma audierilor, poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, pentru distrugere.

„Bărbatul a precizat că, la momentul producerii incidentului, se afla în municipiul Deva, în vizită la fratele său, şi că ar fi acţionat pe fondul consumului de băuturi alcoolice”, a arătat IPJ Hunedoara. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Anul trecut, în iulie, sediul PNL Hunedoara a fost vandalizat de persoane necunoscute. Geamurile de la ușa de acces au fost sparte cu bolovani.

„Dimineață am găsit geamul spart cu un bolovan la sediul PNL – filiala județeană. Am anunțat 112, s-au deplasat cei de la Poliție și au încercat să identifice ce s-a întâmplat. Problema este că nu există camere de luat vederi în imediata apropiere. Cel/cea care a aruncat cu bolovanul nu a intrat înăuntru, nu s-au identificat alte distrugeri de bunuri”, a declarat atunci Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara