search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Sediu PNL atacat cu pietre. Un bărbat a spart cu bolovani geamurile și a fost reținut. Cum și-a motivat gestul

0
0
Publicat:

Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Deva, fiind suspectat că a spart geamurile sediului din Deva al PNL. El le-a spus polițiștilor că a făcut acest gest după ce a consumat alcool.

Sediul PNL Deva, vandalizat FOTO: Captură video
Sediul PNL Deva, vandalizat FOTO: Captură video

Sediul organizației județene Hune­doara a PNL a fost vandalizat din nou, după ce și în vara anului trecut au fost sparte geamurile imobilului.

„La data de 9 februarie 2026, ora 09:20, Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că, în perioada 6 februarie 2026, ora 15:00 – 9 februarie 2026, ora 09:00, persoane necunoscute au distrus, prin lovire cu un corp dur, geamurile uşii de acces ale sediului unui partid din municipiul Deva. În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţişti, precum şi a administrării probatoriului în cauză, a fost identificat cel bănuit de comiterea faptei. Astăzi, 27 februarie 2026, acesta a fost depistat în baza unui mandat de aducere emis pe numele său”, a transmis IPJ Hunedoara.

Potrivit poliției, este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Sibiu, care a fost dus la sediul Poliţiei Municipiului Deva. În urma audierilor, poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, pentru distrugere.

„Bărbatul a precizat că, la momentul producerii incidentului, se afla în municipiul Deva, în vizită la fratele său, şi că ar fi acţionat pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a arătat IPJ Hunedoara. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Anul trecut, în iulie, sediul PNL Hunedoara a fost vandalizat de persoane necunoscute. Geamurile de la ușa de acces au fost sparte cu bolovani.

Dimineață am găsit geamul spart cu un bolovan la sediul PNL – filiala județeană. Am anunțat 112, s-au deplasat cei de la Poliție și au încercat să identifice ce s-a întâmplat. Problema este că nu există camere de luat vederi în imediata apropiere. Cel/cea care a aruncat cu bolovanul nu a intrat înăuntru, nu s-au identificat alte distrugeri de bunuri”, a declarat atunci Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara  

Hunedoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Bomboane cu „aromă” explozivă la PTF Albița. Ce se afla de fapt într-o pungă cu dulciuri, găsită într-un autocar. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
gandul.ro
image
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
mediafax.ro
image
Mister total în jurul morții Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța. Medicul Ciuhodaru: „Putem să luăm în calcul”
fanatik.ro
image
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în SuperLiga României
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
observatornews.ro
image
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Cât costă să renovezi o casă bătrânească în 2026. Calcul complet pe etape
playtech.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic