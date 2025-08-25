Criminalul Emil Gânj s-ar putea ascunde sub pământ: Poliția investighează tuneluri militare din al Doilea Război Mondial

Polițiștii care îl caută pe Emil Gânj, criminalul din Mureș dat în urmărire de aproape două luni, explorează acum și subteranele construite de Armată după Al Doilea Război Mondial. Ofițerii iau în calcul ca fugarul să se fi ascuns în vechile tuneluri militare.

Autoritățile au extins zona de căutare, după ce eforturile din ultimele săptămâni nu au dus la capturarea sa

Cel mai căutat fugar din România, criminalul Emil Gânj, este vânat de polițiști într-o rețea secretă de tuneluri care aparțin MApN, săpate în 1968, imediat după intrarea rușilor în Cehoslovacia. Construite în scop militar, aceste tuneluri sunt foarte întortocheate și se întind pe mai mulți kilometri, ceea ce îngreunează foarte mult munca autorităților, potrivit gandul.ro.

De aproape o lună și jumătate, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Echipe de polițiști, jandarmi și lucrători ai ocoalelor silvice împrăștiate în județele Mureș, Cluj și Bistrița Năsăud muncesc 24 de ore din 24, însă, până acum, fără rezultat. Mai mult, s-au făcut căutări inclusiv în Ungaria și Germania.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că se bănuiește faptul că Gânj s-ar ascunde într-o rețea de tuneluri construite în județul Mureș din ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu. Se presupune că, dacă ar fi stat la suprafață, Emil Gânj ar fi fost găsit încă de la început, mai ales că pentru prinderea sa au fost ridicate și două elicoptere.

De aceea, se ia în calcul că Gânj și-ar fi premeditat fapta și ar fi adus din timp provizii pe care le-ar fi ascuns într-un astfel de tunel militar. De aceea, fugarul ar rezista de atâta timp, iar, pentru a nu fi prins, atunci când se deplasează, o face doar pe distanțe foarte scurte, după care revine în ascunzătoare.

Hărțile tunelurilor pe care le investighează anchetatorii au titlu de secret de stat

Este vorba, spun anchetatorii, despre niște construcții subterane săpate imediat după invazia rușilor în Cehoslovacia, din 20 august 1968. În calitate de comandant suprem al Armatei, Nicolae Ceaușescu fusese informat că serviciile de informații britanice ar fi aflat că URSS plănuiește și invadarea României, inclusiv prin Transilvania, cu ajutorul armatei maghiare.

Ca urmare, în mai multe zone din țară, între care și Mureș, au fost săpate tuneluri întortocheate, cu lungimi de aproximativ trei kilometri. Surse militare au precizat că acestea sunt acum părăsite, însă hărțile se găsesc în arhivele MApN, cu titlu de secret de stat și nu pot fi puse la dispoziția echipelor de căutare.

Autoritățile mobilizează resurse suplimentare și analizează toate pistele posibile pentru a-l găsi pe criminal

Potrivit sursei citate, persoane apropiate anchetei au precizat că, deși în zonă au fost desfășurate în jur de 50 de echipe formate din polițiști proveniți de la toate serviciile de intervenție rapidă din țară, este foarte dificil de căutat în acest labirint întunecat.