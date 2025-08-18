search
Luni, 18 August 2025
Mare cetate medievală redeschisă după patru ani. Noua față a fortăreței sașilor din Orăștie

Publicat:

Cetatea medievală din Orăștie a fost deschisă după patru ani de la intrarea în renovare. Așezarea veche de opt secole a fost clădită de sași și a trecut prin transformări ample în ultimele secole.

Cetatea medievală Orăștie. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL
Cetatea medievală Orăștie. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Cetatea medievală din Orăștie poate fi din nou vizitată, după patru ani în care, în cea mai mare parte a timpului, s-a aflat în șantier.

De patru ani în restaurare

Monumentul medieval ridicat în vremea sașilor a mai fost deschis vizitatorilor de câteva ori în ultimul an, fie pentru a marca împlinirea a 800 de ani de atestare documentară a municipiului Orăștie, fie cu ocazia unor zile ale porților deschise.

De asemenea, accesul în incinta ei mai era posibil în zilele de duminică, în perioada slujbelor la bisericile evanghelică și reformată din curtea acesteia. Cei mai mulți turiști o găseau însă cu porțile închise și plecau dezamăgiți din fața lor.

„De această dată, ea va rămâne deschisă publicului, pentru că acum am făcut recepția lucrărilor. Cei care vor să viziteze cetatea în această săptămână o pot face gratuit, iar de săptămâna viitoare vor plăti o taxă de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru beneficiarii reducerilor”, a precizat primarul municipiului Orăștie, Ovidiu Bălan.

Restaurarea cetății medievale din Orăștie a început în toamna anului 2021, iar proiectul, estimat la cinci milioane de euro, a fost finanțat cu fonduri europene. Investiția a acumulat întârzieri și a fost necesară etapizarea proiectului, finanțarea fiind asigurată tot printr-un program al Uniunii Europene.

Cetatea românilor, sașilor și maghiarilor

Cetatea medievală a fost clădită în urmă cu opt secole, când aici au venit primii coloniști sași. Așezarea a fost o veche reședință a unor greavi (lideri ai comunității săsești). Unii istorici susțin că ar fi fost ridicată pe ruinele unei așezări mai vechi sau că, în acest loc, ar fi existat o cetate dacică, localitatea aflându-se pe drumul care lega Valea Mureșului de ținutul cetăților dacice.

Cetatea Orăștiei a trecut prin numeroase asedii, incendii, cutremure și refaceri care i-au afectat înfățișarea originală.

Tătarii au jefuit-o la mijlocul secolului al XIII-lea, turcii au devastat-o și ei la începutul secolului al XV-lea și au incendiat-o din nou la mijlocul secolului al XVII-lea. Șanțurile sale de apărare, pline în trecut cu apă, au dispărut, iar în jurul ei, din secolul al XIX-lea, s-au ridicat clădirile istorice ale Orăștiei.

Municipiul s-a extins în anii comunismului, iar în jurul fortăreței medievale s-au ridicat câteva blocuri de locuit și clădiri industriale, care au contribuit și ele la transformarea acesteia.

„Bine acoperită de tot felul de clădiri, care mai de care mai declasabile din punct de vedere arhitectonic, veţi găsi probabil şi ceea ce a mai rămas din vechea cetate a ultimului burg, de vest, al Universităţii săseşti. După ce a fost, în cel mai agresiv mod cu putinţă, agresat de urbaniştii din vremea lui Ceauşescu (distrugeri de componente, ecranare cu blocuri), restaurările de după 1990 nu s-au învrednicit decât de o acţiune zisă estetizantă, care nu a fost urmarea vreunui serios studiu de arhitectură şi istorie militară“, informa istoricul Adrian Andrei Rusu, într-un articol publicat pe medievistica.ro.

Cea mai recentă restaurare a repus în valoare vechile turnuri ale cetății și spațiile sale care au putut fi recuperate prin lucrări, unele fiind mobilate și transformate în expoziții.

Cele trei biserici ale cetății medievale

În incinta cetății medievale pot fi vizitate ruinele unei rotonde (biserică sau capelă medievală cu formă circulară) și cele două biserici vechi, reformată și evanghelică.

Rotonda a fost ridicată în urmă cu aproape 1.000 de ani din piatră și mortar, fiind recunoscută ca una dintre cele mai vechi astfel de monumente din România.

Biserica reformată din Orăștie a fost, la origine, biserică romano-catolică, ctitorită în secolul al XV-lea, în vremea lui Ioan de Hunedoara. Guvernatorul medieval ar fi dispus ridicarea unui turn de unde putea fi supravegheată Valea Mureșului și ținuturile de la vest, spre Munții Retezat.

Biserica evanghelică din Orăștie, aflată și ea în cetatea medievală, a fost construită în urmă cu două secole. Turnul bisericii evanghelice și cel al bisericii reformate au fost ridicate din rămășițele turnului vechii biserici a lui Ioan de Hunedoara, care s-a prăbușit în urma unui cutremur. Clopotele au și ele două secole, iar orga bisericii evanghelice a fost adusă aici în anul 1902.

Hunedoara

