search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Descoperire terifiantă în vestul Mexicului: 48 de saci cu resturi umane. Autorităţile încearcă să-şi dea seama câte victime sunt

0
0
Publicat:

Autoritățile mexicane au anunţat că s-a descoperit o groapă de gunoi clandestină în suburbiile orașului Guadalajara, unde au fost găsiți 48 de saci plini cu resturi umane.

Voluntarii şi autorităţile au extins zona de căutare. FOTO: captură video/New York P
Voluntarii şi autorităţile au extins zona de căutare. FOTO: captură video/New York P

O nouă descoperire macabră zguduie Mexicul: 48 de saci care conțineau resturi umane au fost recuperați dintr-o groapă clandestină situată în apropierea orașului Guadalajara, în vestul țării. Anunțul a fost făcut joi, 23 octombrie, de autoritățile statului Jalisco, notează Agerpres citând presa internaţională.

Potrivit procurorului adjunct Blanca Trujillo, investigația se află încă în faza de început, resurile uname fiind duse la medicină legală, iar numărul exact al victimelor nu a fost stabilit.

„Trebuie să facem progrese în ceea ce privește expertizele medico-legale pentru a putea spune câte victime corespund acestor saci”, a declarat aceasta în cadrul unei conferințe de presă.

Groapa comună a fost descoperită în urmă cu aproximativ patru săptămâni, pe un teren viran din localitatea Zapopan, o parte a zonei metropolitane Guadalajara, de un grup de voluntari de la Guerreros Buscadores („Războinicii căutători”), format din rude ale persoanelor dispărute, care participă activ la căutările de pe întreg teritoriul Mexicului.

De la momentul descoperirii, echipele de anchetă au lucrat continuu pentru recuperarea rămășițelor, sprijinite de membrii organizației civile.

Din păcate, groapa de la Zapopan nu este un caz izolat. În ultimii ani, statul Jalisco a devenit unul dintre cele mai periculoase din Mexic, fiind considerat cartierul general al Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din lume, care, alături de Sinaloa, domină rețelele de droguri, extorcări și asasinate din Mexic.

Guvernul american a desemnat CJNG drept organizație teroristă străină, acuzând-o că alimentează traficul de fentanil, un opioid sintetic extrem de periculos, responsabil pentru zeci de mii de decese prin supradoză în Statele Unite.

Fenomenul gropilor comune este una dintre cele mai dramatice consecințe ale războaielor dintre carteluri. Conform datelor oficiale, Mexicul numără peste 127.000 de persoane dispărute, majoritatea de la începutul ofensivei militare antidrog lansate în 2006.

Numai în statul Jalisco, autoritățile au înregistrat peste 15.900 de persoane dispărute. În iunie, forțele de ordine au identificat rămășițele a 34 de victime aruncate într-o altă zonă rezidențială din Zapopan, aflată la doar câțiva kilometri de noua groapă descoperită.

Familiile își caută morții

Grupurile de căutători, formate din mame, frați sau soți ai persoanelor dispărute, au devenit o prezență constantă în regiunile afectate de violență. Cu resurse limitate și sprijin instituțional insuficient, acești oameni sapă literalmente după adevăr, inclusiv în gropile de gunoi ilegale, în speranța de a aduce acasă măcar rămășițele celor dragi.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
Meteorologii EaseWeather anunță IARNA în România: În aceste orașe vin ninsorile pe 28 octombrie 2025
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Probleme în familia lui Gigi Becali!
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
playtech.ro
image
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui Gigi Becali a fost extrem de apreciată
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna 1-2: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
NU se mai schimbă ora de iarnă în UE! Bruxellesul spune că a venit timpul să renunțe la schimbarea orei la nivel european
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Bijuteria de 40.000 de lire sterline purtată de Regina Camilla la Vatican. Cui a adus un omagiu emoționant

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci