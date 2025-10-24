Descoperire terifiantă în vestul Mexicului: 48 de saci cu resturi umane. Autorităţile încearcă să-şi dea seama câte victime sunt

Autoritățile mexicane au anunţat că s-a descoperit o groapă de gunoi clandestină în suburbiile orașului Guadalajara, unde au fost găsiți 48 de saci plini cu resturi umane.

O nouă descoperire macabră zguduie Mexicul: 48 de saci care conțineau resturi umane au fost recuperați dintr-o groapă clandestină situată în apropierea orașului Guadalajara, în vestul țării. Anunțul a fost făcut joi, 23 octombrie, de autoritățile statului Jalisco, notează Agerpres citând presa internaţională.

Potrivit procurorului adjunct Blanca Trujillo, investigația se află încă în faza de început, resurile uname fiind duse la medicină legală, iar numărul exact al victimelor nu a fost stabilit.

„Trebuie să facem progrese în ceea ce privește expertizele medico-legale pentru a putea spune câte victime corespund acestor saci”, a declarat aceasta în cadrul unei conferințe de presă.

Groapa comună a fost descoperită în urmă cu aproximativ patru săptămâni, pe un teren viran din localitatea Zapopan, o parte a zonei metropolitane Guadalajara, de un grup de voluntari de la Guerreros Buscadores („Războinicii căutători”), format din rude ale persoanelor dispărute, care participă activ la căutările de pe întreg teritoriul Mexicului.

De la momentul descoperirii, echipele de anchetă au lucrat continuu pentru recuperarea rămășițelor, sprijinite de membrii organizației civile.

Din păcate, groapa de la Zapopan nu este un caz izolat. În ultimii ani, statul Jalisco a devenit unul dintre cele mai periculoase din Mexic, fiind considerat cartierul general al Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din lume, care, alături de Sinaloa, domină rețelele de droguri, extorcări și asasinate din Mexic.

Guvernul american a desemnat CJNG drept organizație teroristă străină, acuzând-o că alimentează traficul de fentanil, un opioid sintetic extrem de periculos, responsabil pentru zeci de mii de decese prin supradoză în Statele Unite.

Fenomenul gropilor comune este una dintre cele mai dramatice consecințe ale războaielor dintre carteluri. Conform datelor oficiale, Mexicul numără peste 127.000 de persoane dispărute, majoritatea de la începutul ofensivei militare antidrog lansate în 2006.

Numai în statul Jalisco, autoritățile au înregistrat peste 15.900 de persoane dispărute. În iunie, forțele de ordine au identificat rămășițele a 34 de victime aruncate într-o altă zonă rezidențială din Zapopan, aflată la doar câțiva kilometri de noua groapă descoperită.

Familiile își caută morții

Grupurile de căutători, formate din mame, frați sau soți ai persoanelor dispărute, au devenit o prezență constantă în regiunile afectate de violență. Cu resurse limitate și sprijin instituțional insuficient, acești oameni sapă literalmente după adevăr, inclusiv în gropile de gunoi ilegale, în speranța de a aduce acasă măcar rămășițele celor dragi.