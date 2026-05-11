Nouă cetățeni bulgari au fost înapoiați pe teritoriul Bulgariei după ce polițiștii de frontieră giurgiuveni au constatat că transportau pe DN 5, fără documente de proveniență, un număr de 47 de păsări exotice, într-un microbuz în care aceștia călătoreau.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pe DN5, pentru verificări, un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar.

În mijlocul de transport se aflau, pe lângă șofer, alți opt pasageri, toți cetățeni bulgari.

În urma controlului, în interiorul microbuzului au fost descoperite 47 de păsări exotice, aflate în cutii speciale de transport, pentru care cetățenii bulgari nu au putut prezenta documente de proveniență sau transport.

Purtătoarea de cuvânt a ITPF Giurgiu, Raluca Stanciu, a menționat că autoritățile bulgare au fost informate cu privire la cele întâmplate, iar în cauză au fost solicitați reprezentanţii Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu, care au dispus nepermiterea intrării pe teritoriul României a păsărilor transportate.

„Păsările erau vii, nu se cunosc speciile acestora, provenienţa acestora şi dacă acestea erau pentru a satisface un hobby al proprietarilor sau pentru comercializare, dar pentru că legislaţia România nu permite transportul acestora fără documente de provenienţă pe teritoriul ţării noastre, cei opt pasageri şi şoferul au fost înapoiaţi pe teritoriul Bulgariei pentru continuarea cercetărilor de către autorităţile din ţara vecină", a spus Raluca