search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Reacția primarului din Giurgiu, anchetat penal pentru mesaje indecente către o fată de 13 ani: „Sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul comunei Izvoarele, din județul Giurgiu, Silviu Cazacu, reacționează după ce a fost acuzat că a trimis mesaje și o fotografie indecentă unei fete de 13 ani: „Am căzut într-o capcană, nu știam că vorbesc cu o minoră”.

Silviu Cazacu FOTO: FB
Silviu Cazacu FOTO: FB

Primarul PNL susține că fotografia a fost trimisă „din greșeală” și că întreaga situație ar fi fost o capcană.

„Am făcut o greșeală. Am intrat într-o conversație cu o persoană, pe o aplicație. Nu am știu că e minoră. O greșeală care s-a oprit acolo. Nu a continuat. Eu niciodată nu m-am văzut niciodată cu acea persoană. Ba din contră, mi-am cerut scuze de nenumărate ori când am aflat că acea persoană este o minoră. Eu sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul. (...) Eu am căzut într-o capcană, neștiind că această persoană este minoră. Este o greseală pe care o recunosc și mi-o asum”, a explicat edilul pentru Digi 24.

Primarul a mai anunțat că se autosuspendă din toate funcțiile pe care le deține în PNL, până la terminarea procesului. 

Situația a ieșit la iveală după ce părinții minorei au observat schimbări în comportamentul acesteia și faptul că nu mai folosea telefonul.

Mama fetei a verificat dispozitivul și a descoperit mai multe conversații între primar și fiica sa, în care edilul a întrebat vârsta acesteia, primind răspunsul că are 13 ani.

Ulterior, Cazacu i-ar fi spus fetei că are 45 de ani și i-ar fi trimis fotografia cu conținut indecent.

Familia susține că primarul ar fi încercat să cumpere tăcerea fetei, oferindu-i suma de 500 de lei, pe care ar fi pus-o într-o sticlă și ar fi aruncat-o în curtea acesteia.

Autoritățile au emis un ordin de protecție împotriva primarului, care nu are voie să se apropie de minoră la mai puțin de 50 de metri și nu îi poate contacta în niciun fel.

În prezent, dosarul penal este în desfășurare, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Un tânăr a murit în pușcărie după ce medicii i-au tratat infecția cerebrală cu analgezice. Au fost anunțate Parchetul și Poliția
gandul.ro
image
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
mediafax.ro
image
S-a jucat cel mai longeviv meci din circuitul WTA. Câți ani au împreună cele două jucătoare de tenis
fanatik.ro
image
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
libertatea.ro
image
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Nu s-a putut abține, după ce au încercat să-și vândă copilul pentru 10.000 $: ”Mă doare atât de tare”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Ce este Biroul de Credit și cum funcționează: tot ce trebuie să ştii despre profilul financiar
playtech.ro
image
Decizia luată de FCSB la plecarea din Antalya. Ce se întâmplă la meciul cu FC Argeș. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Maia Morgenstern a transformat mall-ul în scenă. A jucat un rol de blondă și-a făcut proba de costume FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet