Percheziții la primarul din Izvoarele, anchetat penal pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor, după mesajele indecente trimise unei fete de 13 ani

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare luni, 19 ianuarie, două mandate de percheziție domiciliară, într-un penal care îl vizează pe primarul din Izvoarele, Silviu Cazacu, anchetat după conversațiile purtate cu o fată de 13 ani.

„Astăzi, 19 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții și locuința unui suspect, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor”, se arată într-un comunicat al DIICOT

În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, urmând a fi dispuse percheziții informatice.

Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu.

Acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Giurgiu.

„Sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul. Am căzut într-o capcană”

Amintim că primarul comunei Izvoarele, din județul Giurgiu, Silviu Cazacu (PNL), e cercetat după ce a fost acuzat că a trimis mesaje și o fotografie indecentă unei fete de 13 ani.

Edilul susține că fotografia a fost trimisă „din greșeală” și că întreaga situație ar fi fost o capcană.

„Am făcut o greșeală. Am intrat într-o conversație cu o persoană, pe o aplicație. Nu am știu că e minoră. O greșeală care s-a oprit acolo. Nu a continuat. Eu niciodată nu m-am văzut niciodată cu acea persoană. Ba din contră, mi-am cerut scuze de nenumărate ori când am aflat că acea persoană este o minoră. Eu sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul. (...) Eu am căzut într-o capcană, neștiind că această persoană este minoră. Este o greseală pe care o recunosc și mi-o asum”, a explicat primarul pentru Digi 24.

Primarul a mai anunțat că se autosuspendă din toate funcțiile pe care le deține în PNL, până la terminarea procesului.

Totul a ieșit la iveală după ce părinții minorei au observat schimbări în comportamentul acesteia și faptul că nu mai folosea telefonul.

Mama minorei a verificat dispozitivul și a descoperit mai multe conversații între primar și fiica sa, în care edilul a întrebat vârsta acesteia, primind răspunsul că are 13 ani.

Ulterior, primarul i-ar fi spus fetei că are 45 de ani și i-ar fi trimis fotografia cu conținut indecent.

Familia fetei susține că primarul ar fi încercat să cumpere tăcerea copilei, oferindu-i suma de 500 de lei, pe care ar fi pus-o într-o sticlă și ar fi aruncat-o în curtea acesteia.

Autoritățile au emis un ordin de protecție împotriva primarului, care nu are voie să se apropie de minoră la mai puțin de 50 de metri și nu îi poate contacta în niciun fel.