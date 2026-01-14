Ordin de protecție pentru un primar din Giurgiu, acuzat că ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani

Un primar din Giurgiu a primit ordin de protecție, după ce a trimis poze indecente unei fete de doar 13 ani. Imaginile au fost descoperite chiar de părinții minorei, care au anunțat imediat autoritățile.

Totul a început în momentul în care părinții au realizat că fiica lor, în vârstă de 13 ani, nu mai utilizează telefonul, potrivit Digi24.

Îngrijorată, mama a verificat dispozitivul, unde a descoperit mai multe conversații între minoră și primar. Edilul ar fi întrebat-o ce vârstă are, iar copila i-a spus că are 13 ani. Ulterior, primarul i-a spus fetei că are 45 de ani.

La un moment dat, edilul i-ar fi trimis o poză indecentă, iar părinții au mers în instanță, unde au cerut un ordin de protecție pentru șase luni. Cererea le-a fost aprobată, iar în prezent, bărbatul de 45 de ani nu mai are voie să se apropie de fată la o distanță mai mică de 50 de metri sau să o contacteze.

Edilul a susținut ulterior că este victima rețelelor de socializare și că nu și-ar fi dat seama cu cine vorbește.

El a susținut chiar că fotografia a fost trimisă din greșeală.