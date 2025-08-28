Sebastian Popescu susține că i s-a „întins o capcană”. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi propus unui minor să întrețină relații sexuale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Sebastian Popescu, aflat sub control judiciar pentru infracțiunea de coruperea sexuală a minorilor,a declarat joi, 28 august, că i s-a „întins o capcană cu un interviu fals, chemat de un jurnalist care venea de la Baia Mare”.

Recent, fostul candidat a ajuns în atenția autorităților, fiind acuzat că a încercat să racoleze un minor de 15 ani.

Informația a fost făcută publică de Alexandru Constandachi, cunoscut drept „Justițiarul de Berceni”, care a postat un videoclip pe TikTok în care Sebastian Popescu apare alături de trei agenți de poliție.

Cu toate acestea, Popescu le-a spus jurnaliștilor că nu-l ştie pe „Justiţiarul din Berceni”, adăugând că a aflat ulterior cine este acesta. Întrebat ce căuta în zona respectivă, Popescu a spus că acolo „era sediul partidului” şi că fusese „chemat pentru un interviu fals”, scrie News.ro.

„Nu era niciun copil acolo! Vedeţi? Sunt o groază de informaţii false. Orice ţine de anchetă, nu am voie să divulg absolut nimic, pentru că se poate schimba încadrarea.

Atât pot să vă spun. Mi s-a întins o capcană cu un interviu fals, chemat de un jurnalist care venea de la Baia Mare (...) După ce voi avea voie, dacă dosarul ajunge în faza publică, vă pot răspunde la tot felul de întrebări”, a mai spus Sebastian Popescu.

„Dacă nu eram fost candidat la funcţia la preşedinte al României dumneavoastră mai eraţi aici, interesaţi de mine?”

La insistenţele jurnaliştilor, Popescu a afirmat că este „un scenariu regizat, de natură politică”.

„Dacă nu eram fost candidat la funcţia la preşedinte al României dumneavoastră mai eraţi aici, interesaţi de mine? Nu. (...). Nu doar că am candidat. Vă aduceţi aminte că în 2024, după primul tur, am depus o contestaţie la Curtea Constituţională.

Împotriva cui? Ce s-a întâmplat după aceea? Mai continuăm ce s-a întâmplat la dezbaterea electorală de la Balatul Cotroceni? Cu cine a atacat actualul preşedinte al României? Ne-aducem aminte? Uităm? Cred că ar fi bine să nu uităm”, a mai spus Sebastian Popescu.

Acesta le-a mai spus jurnaliștilor că, momentan, interesul său „personal şi urgent este să se lămurească această situaţie, dar din punct de vedere legal, nu mediatic.”

„Eu îmi doresc cât mai repede cu putinţă ca organele de anchetă să facă toate demersurile necesare pentru a se lămuri această speţă”, a declarat fostul candidat la Preşedinţie Sebastian Popescu.

Întrebat dacă a contestat măsura controlului judiciar dispusă în cazul său, Popescu a precizat că acest lucru îl va decide avocata.

„Imaginea mea e făcută ţăndări. Toată viaţa mea am fost o persoană transparentă, publică şi nu am absolut nimic de ascuns”, a punctat Popescu.

Polițiștii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Sebastian Popescu. Față de acesta a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, după ce a pus la dispoziția unui minor o imagine cu un caracter pornografic.

Pe pagina sa de Facebook, Popescu a scris că nu a avut şi nu va avea „niciodată intenţia sau înclinaţia de a întreţine relaţii de orice natură cu persoane minore”.

„Nu am avut şi nu am astfel de atracţii sau preocupări. Întreaga această situaţie este contrară valorilor şi caracterului meu”, afirma Sebastian Popescu pe reţeaua de socializare.