Cursurile din județul Giurgiu, suspendate joi din cauza poleiului

Cursurile pentru toate unitățile școlare din județul Giurgiu au fost suspendate pentru după-amiaza zilei de joi, 22 ianuarie, din cauza poleiului, la propunerea Inspectoratului Școlar Județean (IŞ) Giurgiu şi în urma deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

„Având în vedere atenționarea meteorologică tip Cod galben de precipitații mixte şi polei, aflată în vigoare joi, 22 ianuarie 2026, în urmă cu puțin timp Comitetul Județean pentru Situații de Urgenţă Giurgiu s-a întrunit în şedinţă de lucru extraordinară, pentru a adopta hotărârea conform căreia toate cursurile de învăţământ care urmau să se desfăşoare în după amiaza zilei în judeţul Giurgiu sunt suspendate”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătoarea de cuvânt a Instituţiei Prefectului judeţului Giurgiu, Teodora Nicolau.

Măsura este valabilă doar joi şi a fost dispusă pentru a fi evitată producerea unor eventuale situaţii de urgenţă care să implice elevii, cadrele didactice şi ceilalţi participanţi la actul educaţional, în contextul meteorologic actual.

CJSU s-a reunit, în şedinţă extraordinară, pentru a analiza propunerea IŞJ Giurgiu referitoare la suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţ, în această după-amiază.

Astfel, având în vedere codul galben de precipitaţii mixte şi polei, pentru siguranţa elevilor, toate cursurile programate în cea de-a două parte a zilei sunt suspendate.

Totodată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu a transmis recomandări pentru toţi pietonii şi participanţii la trafic să respecte măsurile de siguranţă în condiţii de cod galben de precipitaţii mixte şi polei emis de meteorologii pentru data de 22 ianuarie.