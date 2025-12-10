Tânăr prins de polițiști în timp ce încerca să vândă droguri elevilor unui liceu

Un bărbat de 34 de ani a fost prins în flagrant de polițiști, marți, 9 decembrie, în timp ce încerca să vândă droguri în incinta unui liceu din Târgoviște.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 34 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița.

Bărbatul a fost prins în flagrant, în cursul zilei de marți, după ce ar fi pătruns fără drept în incinta unui liceu din Târgoviște, cu scopul de a vinde sau oferi canabis elevilor.

După ce paznicii unității școlare au cerut ajutorul autorităților, bărbatul a fost imobilizat de către un echipaj de jandarmi, asupra sa fiind descoperite 3 doze de drog de risc (canabis) și un grinder.

„Ieri, 9 decembrie, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție, fiind descoperită și ridicată de la locuința celui în cauză o cantitate de canabis, precum și alte mijloace de probă.

La data de 9 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea celui în cauză”, adaugă polițiștii.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.