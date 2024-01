Soarta tristă a terminalului portuar Schengen de la Galați: nefolosit 13 ani. Cum arată construcția de un milion de euro

Pontonul special pentru pasagerii transportului fluvial din și spre țări din spațiul Schengen a costat mai bine de un milion de euro, dar nu a folosit niciodată din 2011, de când a fost construit. Însă a generat cheltuieli considerabile.

Un impunător terminalul de pasageri plutitor, ancorat la malul Dunării, în dreptul Palatului Navigaţiei din Galaţi, stă de 13 ani nefolosit, în așteptarea aderării României în spațiul Schengen, scop pentru care a și fost construit de altfel. Inaugurat cu mare fast în anul 2011 de reprezentanții Administrației Porturilor Dunării Maritime și cei ai Ministerului Transporturilor, el ar putea fi folosit, în sfârșit, abia din luna martie a anului 2024.

Terminalul a fost construit în contextul dorinței României de aderare la spaţiul Schengen. Însă, în tot acest timp, el nu a fost folosit niciodată. Niciun turist nu a urcat niciodată pe ponton, niciun fel de serviciu public nu a fost prestat, nu a adus niciun leu venit.

În schimb, Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a alocat, an de an, bani pentru întreţinerea lui. La acestea se adaugă salariile a doi navigatori care asigură paza şi întreţinerea terminalului. Anul trecut, cheltuielile cu întreţinerea ajungeau la peste 4.000 de lei lunar. Astfel, construcția de un milion de euro a devenit un adevărat simbol al modului cum sunt cheltuiţi banii publici pentru lucruri fără utilitate.

Potrivit fostei conduceri a APDM, terminalul are anumite erori de proiectare şi construcţie, iar navele de croazieră nu vor putea acosta niciodată la el.

„Terminalul are nişte erori pe partea de proiectare şi execuţie. Nu ar putea fi folosit nici dacă am intra în spaţiul Schengen întrucât bordul pe care îl are la dispoziţie este mai înalt decât bordul liber cu care vin navele de croazieră sau obişnuiesc să vină navele de croazieră pe Dunăre”, spunea Alexandru Şerban, fostul directorul APDM Galaţi.

Acestea informații au fost negate, însă, de actuala conducere a APDM, care a avut și anumite intenţii de valorificare a terminalului de pasageri în scop turistic. Mai precis, pe ponton ar fi urmat să acosteze ambarcaţiunile care fac plimbări pe Dunăre, în zona Galaţi- Brăila-Tulcea.

13 ar putea fi noroc pentru Terminalul Schengen

Soarta terminalului s-ar putea schimba din luna martie, atunci când România va intra în Schengen pe cale maritimă, fluvială și aeriană. În prezent, nu a fost însă luată o decizie în privința lui.

„La momentul acesta, Poliția de Frontieră are un tablou general al etapelor care sunt determinate de această aprobare ce urmează să fie implementată. Terminalul Schengen poate fi folosit”, susține Marcela Daniela Costea, director general al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” Galați.

Conform fişei tehnice, terminalul Schengen este prevăzut cu sisteme moderne de intrare şi ieşire a pasagerilor UE şi non UE, cu spaţii de verificare a documentelor. Nava a fost construită de Navrom Reparaţii SA, are o lungime de 60 de metri, o lăţime de 11,50 şi un pescaj de 0,80-1,00 metri.

Are birouri de dispecerat şi compartimente pentru poliţiştii de frontieră, vameşii şi lucrătorii SRI, care au în dotare camere de supraveghere. Totodată, terminalul are o autonomie de funcţionare de 24 ore pe tancul propriu de combustibil şi este dotat cu instalaţie proprie de încălzire, dar şi cu panouri solare, care pe timp de vară asigură încălzirea apei menajere.

Pe 23 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a ajuns la un acord politic împreună cu ministerele de resort din Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu România și Bulgaria și aplicarea acquis-ului comunitar Schengen în România și Bulgaria, la frontierele aeriene și pe apă începând cu luna martie 2024.

Mai exact, românii vor putea să traverseze liber frontierele pe apă și aeriene interne, fără a se supune controalelor la frontiere.