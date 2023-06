Profesorii ies din nou în stradă, la Galați: „Guvernanții ne consideră ultimii oameni“ VIDEO

Cadrele didactice din Galați protestează din nou în fața Palatului Prefecturii. Salariații din învățământ cer ca drepturile lor să fie respectate și poartă pancarte cu diverse mesaje la adresa guvernanților.

Peste 600 de profesori au venit marți, 6 iunie 2023, în fața Prefecturii din Galați pentru a protesta și a cere ca solicitările lor să fie respectate de Guvern. Participanții la protest au venit cu pancarte şi vuvuzele. Oamenii spun că vor „salarii decente, respect şi demnitate” și sunt deciși să nu renunțe la grevă.

„Am o vechime de 40 de ani în învățământ și un salariul de 4000 de lei. Am fost uitați de guvernanți, suntem considerați ultimii oameni de către guvernanți. Vrem și noi salarii decente, vrem în primul rând respect. Și pentru noi am crescut prețurile la energie, la alimente. Nu cedăm sub nicio formă”, spune o profesoară.

„Suntem hotărâți să continuăm greva. Vrem demnitate și respect. Și noi suntem părinți, avem copii la școală. Nu se mai poate trăi cu salarii de 3.000 de lei. Avem și noi familii de întreținut. Vrem salarii decente, cerem foarte puțin”, s-a plâns un cadru didactic.

Greva profesorilor continuă

Cele două mari federații din învățământul preuniversitar – FSLI și FSE „Spiru Haret”– au anunțat duminică, 4 iunie 2023, că greva va continua.

Unul dintre motive este lipsa de încredere în autorități că sumele și măsurile convenite vor fi și aplicate, spun reprezentanții sindicali.

Guvernul a oferit profesorilor 1.000 de lei brut la salariu și 400 de lei pentru personalul nedidactic, începând cu 1 iunie, urmată de o majorare a salariilor etapizat, în următorii trei ani, prin viitoarea lege a salarizării.

În numele salariaților, liderii de sindicat au cerut autorităților să-și asume printr-un act normativ articolul scos din Legea învățământului preuniversitar și care nu a fost introdus în ordonanța de joi, care prevedea ca salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se facă progresiv, în funcție de studii, vechime, grad didactic și funcția ocupată. „Această atitudine a Guvernului este interpretată de angajați ca o neasumare de a aplica acest principiu în noua lege a salarizării”, au explicat sindicatele.

Profesorii sunt nemulțumiți și de promisiunea Guvernului de a aplica ipotetica grilă de salarizare în maximum trei ani, solicitând scurtarea acestei perioade. Sindicaliștii se tem că în situația în care vor face un pas înapoi, odată încheiată greva autoritățile vor reveni la vechile obiceiuri, adică „vor continua să nu investească în educație și în angajații din învățământ”.

„Avem nevoie de educație, iar educația are nevoie de finanțare! Nu ne mai certați, nu ne mai trimiteți la clase! Schimbați-vă discursul și asumați-vă că educația va fi, începând de astăzi, prioritate națională”, este apelul sindicatelor către liderii politici.