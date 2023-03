Povestea stejarului din vremea Ștefan cel Mare: are peste 550 de ani si este călător prin istorie

Este unul dintre cei mai bătrâni stejari din judeţul Galați, dar și din ţară. Se află în comuna Valea Mărului, iar sătenii îi spun „Stejarul arcaşilor” sau „Moș Stejarul”.

Bătrânul stejar se află într-un peisaj de basm, într-o zonă de deal din apropierea satului Mândrești, din comuna Valea Mărului. Primarul localității, Florin Virgil Doca, a făcut cercetări și a aflat că vârsta arborelui este de 552 de ani, fiind „ultimul stejar din codrii ştefănieni, din vremea lui Ştefan cel Mare”.

Falnicul stejar are o înălțime de 22 de metri, circumferința tulpinii este de 5,5 metri, iar grosimea scoarței de 35 mm.

„Acest stejar de pe vremea lui Ștefan cel Mare este un simbol și un reper al comunei noastre. Este o mândrie pentru localitatea noastră și dorim să devină monunent al naturii, să fie protejat de lege. Eu am făcut deja demersuri în acest sens. Mai mult, am strâns și câteva ghinde și le-am dus la Focșani, iar cei de acolo ne-au dat 10 pui de stejari. Așadar, stejarul nostru are acum și moștenitori”, spune Florin Virgil Doca, primarul comunei Valea Mărului.

Bătrânul stejar va deveni monument al naturii

Pentru ca stejarul să fie monument al naturii protejat de lege, primarul a trimis o adresă Agenției pentru Protecției Mediului Galați pentru „instituirea regimului de protecție și conservare acestuia”. Răspunsul celor de la Agenția de Mediu a fost că „pe teritoriul județului Galați nu există arbori ocrotiți, desemnați ca monument al naturii”, însă vor face demersuri pentru identificarea acestora. Ulterior, printr-o hotărâre de Consiliu Județean va fi desemnat ca arbore protejat.

Povestea stejarului o aflăm și de pe prima pagină a site-ului localității: „A fost odată ca niciodată un stejar bătrân care trăia chiar la mijlocul unei văi întinse ce se cheamă Ger. Călător prin istorie, de bătrân ce era nici nu mai ştia câţi ani are. Braţele-i erau noduroase, iar coaja în care era îmbrăcat era aspră şi pe ici, pe colo, cârpită pentru că vijeliile pe care le înfruntase de-a lungul vremurilor au smuls câte o bucată din ea. Atât de bătrân e Stejarul că toată lumea îi zice Moș Stejarul și mîndru-i de asta! (...)Semeț îi stejarul Robur și numele i s-a pierdut în ale vremii scurgere, unii zic că îi Stejarul lui Pichiu, alții mai citiți în ale istoriei cărți, l-au numit al Arcașilor Stejar și l-au trecut reper pe hărțile vechi. Sigur este faptul că, din Codrii Vechi ai Măriei Sale – Ștefan cel Mare –domn al Moldovei, el străjer a fost aici și multe a văzut”.

Deși este extrem de viguros, bătrânul stejar de cinci secole are nevoie și de câteva îngrijiri speciale, întrucât „de la 2 metri înălțime de la sol, tulpina prezintă găuri în scoarță și lemn, precum și rumeguș specific atacului produs asupra lemnului de către gândacii croitori”, se arată în documentele Primărie.