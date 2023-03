Stejar de peste 200 de ani, numit „regele copacilor”, verificat de inventatorul german al tomografului pentru arbori

Inventatorul german al tomografului pentru copaci, Frank Rinn, a venit în orașul de la malul Dunării pentru a evalua starea de sănătate a unui stejar de peste 200 de ani. Nou tomograf a fost achiziționat recent de Primărie.

Tomograful pentru copaci a fost inventat în anul 1986 de germanul Frank Rinn. Dispozitivul poate asigura o evaluare corectă privind starea de sănătate a arborilor. Cu ajutorul acestuia, pot fi depistați copacii cu scorburi în interiorul trunchiului sau rădăcinile putrezite. Aparatul are 24 de senzori ce fac posibilă scanarea arborilor.

„Eu am studiat fizică și provin dintr-o familie de dulgheri. Sunt obişnuit cu lemnul, așa că căutat o soluţie tehnică să-l înțeleg. Am înregistrat brevetul pentru acest tip de dispozitive, tomografie sonică pentru copaci”, a declarat Frank Rinn, la Galați.

Procedura de scanare a fost prezentată pe un stejar cu o vechime de peste 200 de ani, supranumit și „regele copacilor” din Galaţi. Acesta are 30-35 de metri înălţime şi o circumferinţă a trunchiului de 5 metri.

Trunchiul arborului a fost înconjurat cu senzori, care au scanat rădăcina. Fiecare dintre senzori a fost lovit de cinci ori cu o ciocan, astfel ca pe baza undelor sonore și a vitezei de propagare a sunetului, softul să analizeze dacă arborele este sănătos sau bolnav. De exemplu, acolo unde este lemn sănătos, viteza de propagare va fi mai mare, iar unde este lemn cu putregai, viteza de propagare a sunetului va fi mai scăzută.

Rădăcina copacului este evaluată de softul tomografului

„Este o modalitate rapidă și non invazivă pentru că nu distruge copacii. Este modalitatea prin care putem afla dacă arborele are probleme ascunse sau este sănătos. Ce am făcut noi, a fost să analizăm starea de sănătatea a rădăcinii copacului. Astfel putem explica cetățenilor de ce trebuie să menținem un copac sau de ce se impune tăierea acelui copac”, a explicat Frank Rinn, ce a brevetat acest tip de dispozitiv.

„Cu toții ne dorim să trăim într-un oraș prietenos cu mediul. De aceea, este important să știm exact care este starea de sănătate a copacilor, iar în această perioadă se fac teste cu noul tomograf pentru arbori. Alături de colegii noștri s-a aflat inventatorul acestui aparat performant, Frank Rinn, care a evaluat starea de sănătate a unui stejar de peste 200 de ani”, a precizat Ionuț Pucheanu, primarului orașului Galați.

Tomograful pentru arbori a costat aproximativ 30.000 de euro, investiție suportată de Primăria Galați.