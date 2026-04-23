Polițist din Galați, amendat și lăsat fără permis după ce a fost prins circulând cu 121 km/h printr-o comună

Un polițist din Galați a fost prins, pe 18 aprilie, circulând cu 121 km/h în localitatea Vârlezi. Acesta a fost sancționat contravențional și a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Potrivit autorităților, acesta este poliţist din cadrul Biroului Rutier Galaţi.

Agentul, în vârstă de 26 de ani, a fost depistat de către poliţiştii Formaţiunii Rutiere din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Bujor circulând cu 121 km/h, pe DN 24D, în localitatea Vârlezi, unde limita maximă admisă este de 50 km/h, scrie Agerpres.

„La data de 18 aprilie 2026, la ora 11:25, un bărbat, de 26 de ani, din localitatea Cerţeşti, judeţul Galaţi, a fost depistat de un echipaj al Formaţiunii Rutiere din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Bujor şi înregistrat cu aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe DN 24D, în localitatea Vârlezi, cu 121 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 50 km/h.

În consecinţă, acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei şi cu măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie”, a declarat IPJ Galați.

IPJ Galaţi face precizarea că „prevederile legale se aplică în mod egal tuturor participanţilor la trafic, fără excepţie, indiferent de calitatea sau funcţia deţinută de aceştia, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi tratează cu seriozitate orice încălcare a legii”.