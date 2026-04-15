Un șofer de 21 de ani a dat peste cap radarul poliției: prins cu 224 km/h pe autostradă. Sancțiunea primită

Un șofer în vârstă de 21 de ani a fost surprins de polițiști în timp ce circula cu 224 km/h pe autostrada A1, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva, unde limita legală de viteză este de 130 km/h, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.

Tânărul a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei și a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

Polițiștii precizează că măsuri similare au fost luate și în cazul altor șoferi depistați de radar circulând cu viteze peste limita legală.

Acțiunile de control fac parte din operațiunea SPEED, desfășurată în perioada 13–19 aprilie, în cadrul calendarului european ROADPOL, care are ca scop reducerea accidentelor rutiere provocate de viteza excesivă și creșterea siguranței în trafic.

Potrivit IPJ Hunedoara, până în prezent au fost aplicate 141 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 51.000 de lei. Dintre acestea, 59 au fost pentru depășirea vitezei legale.

De asemenea, polițiștii au reținut 17 certificate de înmatriculare și 5 permise de conducere, dintre care patru pentru viteză excesivă.