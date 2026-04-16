Video Incendiu puternic la un service auto din județul Galați. O persoană a suferit arsuri pe 80% din corp

Pompierii militari din cadrul ISU Galați intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto din comuna Șendreni.

La fața locului au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de descarcerare și un echipaj medical SMURD tip C din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați.

Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate, având în vedere evoluția incendiului.

„Având în vedere evoluția incendiului, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă două autospeciale de stingere, o cisternă și un echipaj medical SMURD tip B, din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați și Secției de Pompieri Galați”, au transmis autoritățile.

Intervenția este în dinamică, iar pompierii acționează pentru limitarea și lichidarea incendiului.

Potrivit primelor informații, până în acest moment a fost identificată o victimă, care a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corporală.

Autoritățile urmează să revină cu detalii pe măsură ce intervenția avansează și situația se stabilizează.