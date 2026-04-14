Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
15 aprilie: Ziua în care izbucnește incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris

În ziua de 15 aprilie, anul 2019, un incendiu a izbucnit la Catedrala Notre-Dame din Paris, unul dintre cele mai vizitate monumente istorice din Europa. Tot la 15 aprilie, anul 1865, președintele Abraham Lincoln a fost asasiant.

Incendiu la Notre-Dame/FOTO: EPA-EFE

1865: Președintele Abraham Lincoln moare după ce a fost asasinat

Născut pe 12 februarie 1809, Abraham Lincoln a fost al 16-lea președinte al Statelor Unite, ocupând această funcție din 1861 până la asasinarea sa, în 1865.

Abraham Lincoln/FOTO: Shutterstock

El a condus Statele Unite în timpul Războiul Civil American, învingând statele confederate și având un rol major în abolirea sclaviei.

La 14 aprilie 1865, Abraham Lincoln asista la o piesă de teatru la Ford's Theatre, în Washington, D.C., când a fost împușcat mortal de John Wilkes Booth, un simpatizant al Confederației.

Lincoln este clasat în mod constant, atât în sondajele populare, cât și în cele academice, printre cei mai mari președinți din istoria Statelor Unite.

1918: Bojdeuca din Iași a lui Ion Creangă devine prima casă memorială din România

Bojdeuca lui Ion Creangă din Iași este primul muzeu literar din România, inaugurat la 15 aprilie 1918, scrie Muzeul Național al Literaturii Române din Iași.

Bojdeuca lui Ion Creangă/FOTO: Facebook

Casa este alcătuită din două odăi și l-a găzduit pe scriitor din vara anului 1872, când a fost nevoit să părăsească locuința din incinta Mănăstirii Golia, până la moartea sa, în 1889.

Poveștile și Amintirile din copilărie au fost scrise în căsuța botezată de scriitor bojdeucă. În vara și toamna anului 1876, a locuit aici și Mihai Eminescu, găzduit de bunul său prieten Ion Creangă.

1944: Aviația britanică atacă Turnu-Severin

La data de 15 aprilie 1944, ora 23.00, în seara de Paşti, Severinul a fost lovit de primul bombardament al aviaţiei engleze asupra României. A doua zi, în 16 aprilie, alte 100 de avioane americane au aruncat bombe asupra oraşului.

Atacurile au lovit portul, gara, aerodromul şi parţial oraşul. În total, asupra oraşului de la Dunăre s-au efectuat 11 raiduri militare.

1980: Moare scriitorul francez Jean-Paul Sartre

  Născut la Paris în anul 1907, Jean-Paul Sartre a devenit unul dintre cei mai reprezentativi exponenţi ai curentului existenţialist în filosofie, influenţând generaţii întregi de tineri, mai ales după 1945.

Jean-Paul Sartre/FOTO: Wikipedia

Jean-Paul Sartre a predat filosofia în Franța și a fost influențat de studiile de la Berlin, unde i-a audiat pe Edmund Husserl și Martin Heidegger. În 1938 a publicat „Greața”, prima sa lucrare importantă.

În 1964, existenţialistul Jean-Paul Sartre declanşează un adevărat scandal după ce refuză să primească Premiul Nobel pentru Literatură.

Înaintea votului, el trimite o scrisoare către comisia care urma să-i desemneze pe câştigători, în care spune că, din motive personale, nu doreşte să figureze pe lista posibililor laureaţi.

„Domnule Secretar,

După anumite informații de care am luat cunoștință astăzi, aș avea anul acesta unele șanse să obțin premiul Nobel. Deși ar fi prezumțios să mă pronunț asupra unui vot înainte ca el să aibă loc, îmi iau libertatea de a vă scrie pentru a risipi sau a evita o neînțelegere. Vă asigur mai întâi, Domnule secretar, de profunda mea stimă pentru academia suedeză și premiul cu care ea a onorat atâția scriitori. Cu toate acestea, din niște motive care îmi aparțin și din altele care sunt mai obiective, doresc să nu figurez pe lista laureaților posibili, și nu pot și nici nu vreau, nici în 1964, nici mai târziu, să accept această distincție onorifică.

Vă rog, Domnule secretar, să acceptați scuzele mele și să credeți în înalta considerație pe care v-o port,

J.-P. Sartre”, scria filosoful.

Într-o altă scrisoare, explică că a respins mereu distincțiile oficiale și că un scriitor nu trebuie să devină o instituție, nici măcar printr-o astfel de onoare.

Filosoful s-a stins din viață la 15 aprilie 1980, în Paris.

1990: Se naște actrița britanică Emma Watson

Emma Watson s-a născut la 15 aprilie 1990, în Paris. Aceasta fost desemnată una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume de revista Time în 2015.

Emma Watson/FOTO: Profimedia
În copilărie, a devenit celebră după ce a obținut rolul Hermione Granger în seria de filme „Harry Potter”, deși anterior jucase doar în piese la teatrul școlii.

A debutat în afara francizei cu filmul „Ballet Shoes” (2007) și, după ultimul film „Harry Potter”, a jucat în „My Week with Marilyn” (2011) și a avut succes cu rolul din „The Perks of Being a Wallflower” (2012).

A continuat cu roluri apreciate în „The Bling Ring” (2013) și „Noah” (2014), iar în același an a fost desemnată „Artistul britanic al anului” de BAFTA. 

Între 2011 și 2014, și-a împărțit timpul între actorie și studii, absolvind Brown University cu o diplomă în literatură engleză.

În 2014, a devenit ambasador al UN Women și a contribuit la lansarea campaniei HeForShe pentru egalitatea de gen. În 2018, a cofondat Time’s Up UK, iar în 2019 a făcut parte dintr-un grup consultativ G7 pentru drepturile femeilor.

2014: Moare poeta română Nina Cassian

Poeta Nina Cassian (Renée Annie Cassian) s-a născut la Galaţi. A făcut şcoala primară şi Liceul „Principesa Ileana” la Braşov (până în 1935). A studiat, apoi, la Institutul Pompilian din Bucureşti, luându-şi bacalaureatul în 1942.

Nina Cassian/FOTO: Captură video

Începând din 1940, a activat ilegal în mişcarea comunistă. În 1943 s-a căsătorit cu Jean Colin, devenit mai târziu scriitorul Vladimir Colin, de care divorţează în 1948.

În 1944, a debutat în presă, în ziarul „Ecoul”, condus de Miron Radu Paraschivescu, sub pseudonimul Maria Veniamin, traducând „Viaţa odăilor” de Rodenbach şi „Broasca ţestoasă” de Christian Morgenstern.

A debutat cu poezie în 1945, în ziarul „România liberă”, cu poemul „Am fost un poet decadent”, notează volumul „Dicţionarul scriitorilor români” (Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1995). În acelaşi timp, a studiat compoziţia şi pianul cu Măriuca Cernovodeanu, Theodor Fuchs, Paul Jelescu, Mihail Jora, Alfred Mendelsohn şi Leon Keppler.

A scris numeroase cărţi pentru copii, între care: „Nică fără frică” (1950), „Bot gros, căţel fricos” (1957), „Chipuri hazlii pentru copii” (1958), „Între noi copiii” (1974), „Jocuri de vacanţă” (1983) ş.a. A tradus din V. Maiakovski, Moliere, H. Heine, Paul Celan. A scris piese pentru teatru de păpuşi, după idei de Rudyard Kipling („Elefănţelul curios”, 1967; „Pisica de una singură”, 1974). În 1969 a primit Premiul Uniunii Scriitorilor pentru „Povestea a doi pui de tigru numiţi Ninigra şi Aligru”. În anul 1985 s-a stabilit în SUA.

Nina Cassian s-a stins din viaţă la New York, cu puţin timp înainte ca una dintre poeziile sale - „Donna miraculata“ -  să fie inclusă în topul celor mai frumoase 50 de poeme de dragoste din ultimii 50 de ani.

2019: Un incendiu masiv a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris

Capodoperă gotică medievală, Notre-Dame de Paris este unul dintre cele mai iubite și vizitate monumente din capitala Franței. 

Catedrala Notre-Dame de Paris/FOTO: Pixabay

Prima piatră a fost pusă în 1163, iar construcția a continuat o mare parte din secolul următor, cu restaurări majore și adăugiri făcute în secolele XVII și XVIII.

În seara zilei de 15 aprilie 2019, acoperișul catedralei a izbucnit în flăcări. În scurt timp, focul a cuprins turla și aproape a răsturnat clopotnițele principale. În întreaga lume, telespectatorii au privit cu groază cum arde clădirea medievală.

Rămâne neclar ce anume a provocat incendiul. Autoritățile franceze au declarat că o defecțiune electrică sau o țigară aprinsă ar fi putut fi responsabile.

