Greșeala unui polițist care l-a scăpat de răspundere pe un șofer teribilist. A depășit mașina Poliției fără să semnalizeze

Judecătorii au fost nevoiți să anuleze procesul verbal întocmit de un agent rutier, prin care un conducător auto fusese amendat pentru că depășise chiar autospeciala de Poliție fără să semnalizeze.

Judecătoria Galați a anulat în 28 iunie 2023 un proces verbal de contravenție întocmit de un agent rutier pe 23 februarie 2023, prin care un șofer a primit o amendă de 580 de lei și un avertisment scris. Decizia instanței nu este definitivă.

Conducătorul auto a fost acuzat că a depășit mașina de Poliție fără să semnalizeze schimbarea benzii de circulație și, în plus, nu a avut asupra sa actul de identitate și permisul de conducere.

Șoferul a ridicat în instanță mai multe motive de nulitate ale documentului. A susținut în primul rând că nu a comis contravenția de care a fost acuzat, în procesul verbal nu i-au fost consemnare obiecțiunile și documentul nu a fost semnat de un martor.

Conducătorul auto a susținut că a devansat autospeciala de Poliție pe banda doi de circulație, neefectuând nicio manevră de depășire.

Judecătorul care a instrumentat cazul a demontat pe rând toate susținerile șoferului. Instanța a constatat că în procesul verbal sunt consemnate obiecțiunile conducătorului auto.

„Nu am depășit autoturismul, nu am depășit linia care separă sensurile de circulație, am mers în paralel”, a scris șoferul.

Judecătorul a cerut și înregistrarea video efectuată cu body-cam-ul de pe uniforma polițistului, iar pe imagini se vede că șoferul a primit procesul verbal și a scris obiecțiunile pe care le-a considerat de cuviință.

Imaginile surprinse de camera video l-au dat de gol

Nu a stat în picioare nici mențiunea că lipsește semnătura martorului asistent de pe procesul verbal de contravenție. Șoferul a refuzat să semneze documentul, iar polițistul a consemnat mențiunea „Refuză să semneze” atât la rubrica referitoare la mențiuni, cât și la finalul procesului-verbal.

Din imaginile surprinse de minicamera video instalată pe uniforma agentului rutier reiese și că șoferul nu a avut asupra sa actul de identitate și permisul de conducere.

Legat de susținerea conducătorului auto că nu a depășit mașina de Poliție, ci doar a devansat-o pe o altă bandă de circulație, instanța a stabilit că „din procesul-verbal de constatare a contravenției și din raportul agentului constatator, din care rezultă percepția acestuia asupra faptei contravenționale, realizată cu propriile simțuri, rezultă că petentul a circulat pe pe strada Drumul de Centură și a schimbat benzile de circulație fără a semnaliza în mod legal manevra efectuată”.

Greșeala polițistului

Singura greșeală pe care a făcut-o agentul rutier a determinat instanța să anuleze procesul verbal de contravenție.

Polițistul a încadrat greșit abaterea comisă de șofer, consemnând din eroare că s-ar fi produs un accident de circulație, când în realitate nu a fost vorba de așa ceva.

Încadrarea corectă a sancțiunii contravenționale referitoare la nesemnalizarea schimbării direcției de mers este articolul 108, alineatul 1, litera a, punctul 6 din OUG nr. 195/2002, în timp ce agentul rutier a trecut articolul 108, alineatul 1, litera b, punctul 3 din OUG nr. 195/2002 (aplicabil în cazul accidentelor rutiere).

„Se observă deci că nu a fost respectat principiul legalității sancțiunii contravenționale, fapta petentului fiind eronat încadrată în drept ca fiind o faptă mai gravă și greșit încadrată ca sancțiune contravențională, sancțiunea fiind peste maximul special al faptei corect încadrate în drept”, a conchis instanța de judecată.