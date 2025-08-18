Nici meciul Aberdeen - FCSB nu va fi transmis la TV. Suporterii, trimiși din nou pe online

Meciurile susținute în deplasare de FCSB în actualele preliminarii ale cupelor europene n-au fost transmise la TV, fiind mutate către o platformă online care a țintit creșterea de abonamente. S-a întâmplat cu Shkendija (Macedonia de Norod) și cu Drita (Kosovo).

La fel se va întâmpla și joi (de la ora 21.45), la meciul din prima manșă din play-off-ul de Europa League dintre Aberdeen și FCSB. Returul se va juca o săptămână mai târziu, pe cel mai mare stadion al țării, „Arena Națională”.

Voyo, care a cumpărat drepturile pentru Cupa Italiei și pentru Premier League, trage tare pe această tactică, mai ales că, din faza grupelor, indiferent de competiție, nu va mai beneficia de avantaje, drepturile de difuzare urmând să aparțină celor de la Prima și Digi. Dacă o elimină pe Aberdeen, FSCB merge în grupa de Liga Europa.

La returul cu Drita, platforma a cedat. Reprezentanții Voyo au pus acest lucru pe seama unui atac cibernetic, și-au prezentat scuzele de rigoare, mulți dintre abonați benefiicind de cinci luni gratuite mai apoi. Meciul a fost mutat ulterior la „liber”, pe postul Pro Arena.

În trecut, la partida cu LASK Linz, tot din cupele europene, reprezentanții Voyo s-au plâns că românii au ales soluții alternative pirat, în loc să plătească abonamente la Voyo, și a amenințat cu acțiuni în instanță.