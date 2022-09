Cea mai tânără olăriță. Mihaela, 15 ani: „Lutul îmi dă o energie uimitoare“ VIDEO

La doar 15 ani, Mihaela Pleșa din Galați duce mai departe tradiția olăritului. A învățat această îndeletnicire de la fostul olar al satului, iar acum își dorește să continue să dea viață lutului.

Iubitoare și păstrătoare a tradițiilor populare, Mihaela Pleșa din comuna Braniștea, județul Galați, duce mai departe un meșteșug pe cale de dispariție. Prima dată a învățat să lucreze în lut de la olarul satului, Marcel Mocanu. Susținută în permanență de mama ei, Netuța Adamache, cadru didactic, Mihaela a fost din ce în ce mai atrasă de lucrul cu lutul și astfel a început să-și petreacă aproape tot timpul la roata olarului. Mărturisește că lucrul în lut îi dă energie și o relaxează.

„Eram fascinată de aceste meșteșug. Conexiunea mea cu lutul a fost foarte diferită Atunci când mă jucam cu plastilina nu era același lucru, cu păpușile nu simțeam acea energie care să mă atragă. Lutul a fost ceva diferit, a fost o energie uimitoare. Mă încarc cu energie când lucrez în lut, mă relaxează în același timp. De exemplu, atunci când sunt stresată, vasele nu îmi ies. Lucrul cu lutul este un fel de terapie”, spune Mihaela.

De câțiva ani, micuța olăriță merge la aproape târgurile din țară, unde vinde oale create de mâinile ei: de la căni, străchini, castroane și vase pentru sarmale. În viitorul apropiat, își dorește să poată crea vase mari.

„Îmi doresc să creez vase foarte mari, acesta este visul meu. Un vas utilitar mare de un metru jumătate. Cum ar fi, de exemplu, o oală mare de sarmale, din care să servim tot orașul. Fiind fată, deocamdată, nu am forța necesară pentru a bate lutul. Este o îndeletnicire care necesită multă forță”, explică tânăra.

Munca și talentul Mihaelei au fost observate de specialiștii din țară, fiid premiată la numeroase olimpiade și concursuri. Recent, a obținut locul I la olărit, la Olimpiada de Meșteșuguri Tradiționale, desfășurată în această vară, la Sibiu.

„Vreau să ajung cunoscută la nivel internațional cu meșteșugul pe care îl practic și sper să se întâmple cât mai repede. (…) Acasă am o roată tradițională , dar și un electrică. Lucrez la ambele. De obicei mă inspir din mediul online pentru modele cele mai noi. Pentru modelele tradiționale, am fost la muzeul satului, și acum le reproduc. În special, ceramica de Galați are modele foarte simpliste, castroane cu forme diferite”, spune olărița.

Toată lumea știe că gătitul în vase de lut este mult mai sănătos și gustos. Așa că Mihaela are și un mic sfat pentru gospodinele care pregătesc sarmale în astfel de vase.

„Înainte cu 24 de ore de a face sarmale, trebuie lăsate oala în apă ca să absoarbă apa și să nu existe riscul de a crăpa”, spune tânăra.

După terminarea studiilor, Mihaela își dorește să devină educatoare, însă nu are de gând să renunțe la marea ei dragoste: lutul. „Vreau să rămân în România și să dovedesc că se poate reuși și în această țară”, încheie olărița Mihaela Pleșa.