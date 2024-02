Anchetă după moartea Alexandrei, fetița de 9 ani, ucisă în bătaie de mamă. Corpul de Control al ANPDC, trimis la Galați

Corpul de Control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDC) a fost trimis la Galați. Inspectorii vor verifica modul în care a fost gestionat cazul decesului fetiței de 9 ani, ucise de propria mamă, de către angajații DGASPC Galați.

Decizia a fost luată de președintele ANPDC, Rareș-Petru Achiriloaie.

„Este profund îngrijorător faptul că majoritatea cazurilor de violență asupra copiilor, care ajung în atenția autorităților, se înregistrează în mediul în care aceștia ar trebui să se simtă cel mai în siguranță, în familie. De aceea, este imperativ să conștientizăm amploarea acestui fenomen și să luăm măsuri eficiente pentru a preveni și a interveni de urgență în cazurile de violență asupra copiilor în mediul familial și nu numai. Subliniez importanța raportării oricărei suspiciuni de de abuz, neglijare, exploatare sau violență împotriva copilului la numărul unic de urgență 119”, a declarat Rareș-Petru Achiriloaie.

ANPDC a anunțat vineri, 2 februarie 2024, că celelalte două surori ale fetiței, în vârstă de 3 și 7 ani, au fost preluate în sistemul de protecție specială, în familia unui asistent maternal.

„Din păcate, în urma evaluării minorelor la domiciliul asistentului maternal, s-au constatat urme de violență fizică, arsuri și cicatrici pe mai multe părți ale corpului. Cele două minore vor fi incluse într-un program de consiliere pentru depășirea traumei suferite”, a transmis ANPDC.

Cazul fetiței de 9 ani ucisă de mamă. O educatoare a făcut o plângere de agresiune, însă autoritățile au închis cazul

Micuța și cele două surori erau bătute în mod constant, însă nimeni nu a observat chinul prin care acestea treceau. Mai mult, o educatoare a anunțat autoritățile încă de anul trecut că una dintre fete este agresată.

Alexandra, fetița de 9 ani, era bătută crunt, în mod sistematic, de propria mamă. Anchetatorii au dezvăluit că „femeia a lovit-o în mod repetat cu obiecte, i-a cauzat arsuri şi a comprimat-o cu mâinile, provocându-i leziuni traumatice pe toată suprafaţa corpului”. Legiștii au stabilit că fata a murit în urma unui șoc traumatico-hemoragic

Deși era bătută în mod constant, fără pic de milă, nimeni nu a observat calvarul prin care trece micuța, elevă în clasa a treia. Învățătoarea fetei spune că era un „copil deosebit, cuminte, care socializa foarte bine”, fără să observe măcar un semn care să indice că aceasta ar avea o problemă acasă.

„Suntem bulversați, nu a dat niciun semn că ar avea o problemă. Era iubitoare, învăța foarte bine, un copil model aș putea spune. Niciodată nu a dat niciun semn. Nu am observat nimic, nici la orele de sport, nici la controalele făcute de doamna asistentă. Fetița era activă la ore, atentă, veselă, deschisă…Am poze cu ea de la activități, char m-am uitat din nou la ele, să văd dacă poate mi-a scăpat ceva… Era un copil frumos, activ, îngrijit, inteligent, dezinvolt”, susține Antoneta Furtună, profesor învățământul primar la Școala nr.16.

Învățătoarea a povestit că familia a venit întotdeauna la ședințe și se interesa de copilă. „Mătușa venea cu mama la ședințe. Nu am vorbit niciodată cu mama, deoarece mătușa ei mi-a pus că are o problemă de sănătate. Mama era mai retrasă, discutam doar cu mătușa”, a adăugat învățătoarea Alexandrei.

Ultima dată fetița a fost văzută de asistenta școlii la triajul din ianuarie, după vacanța de iarnă. „Nu a prezentat semne de violență pe corp, era curată, era pieptănat frumos, cămașa albă, curată. Nu am observat niciodată nimic. M-am uitat la burtică, la mâini, în cap”, susține Ionica Dobre, asistent medical.

Una dintre surori a ajuns cu vânătăi la grădiniță

Singura care a observat că în familia Alexandrei se întâmplă lucruri dubioase, iar fetițele sunt abuzate fizic, a fost educatoarea de la grădiniță. Primele semne au început să apară în februarie-martie 2023. Fetița mijlocie a venit la grădiniță cu mai multe leziuni pe corp, iar conducerea instituției a sesizat Direcția Generală pentru Protecția Copilului și Poliția.

„Noi am început să ne punem tot felul de semne de întrebare. Copilul venea cu câte un semn pe gât. Iar semnele tot apăreau: fetița venea obosită, era abătută, dormea cu capul pe masă, șchiopăta, dacă o mângâiam simțeam tot felul de denivelări la nivelul corpului. Nu mergea niciodată la baie, nu bea apă la grădiniță. Am observat că nu îi trimitea apă, tocmai ca să nu aibă nevoi fiziologice și să nu vedem noi semnele de pe corpul ei. Am discutat cu mama despre acest aspect, mi-a spus că bea lapte acasă dimineață și nu este necesar să bea și apă. Apoi, din următoarea zi punea ceva lichid, dar ceva acru, tot ca să nu bea, să nu aibă nevoie la baie și să nu se vadă semnele de pe corpul fetiței. Am sesizat mult mai multe semne de violență pe mâini, în timp ce era la baie. Am sesizat autoritățile imediat”, a povestit Nicoleta Drăghici, educatoare la Grădinița „Ioan Nenițescu”.

Protecția Copilului, despre caz: „incident casnic izolat!”

Ulterior, a urmat o anchetă a DGASPC și a Poliției Galați. În urma acesteia, a rezultat că a fost vorba, în mod revoltător, doar de un „incident casnic izolat”. Ulterior, cazul a fost transferat Direcția de Asistență Socială. Deși mama suferă de un handicap mental, ea ea a fost lăsată în continuare de autorități să se ocupe de creșterea fetelor.

„Mama a explicat atunci că a fost un incident izolat, lucru susținut și de ceilalți membri ai familiei. Rudele, unchiul și mătușa, au insistat să nu se instituie măsura de protecție pentru copii. Cazul a fost sesizat Poliției pentru a verifica suspiciunea de abuz fizic. (...)Copiii au rămas în grija familiei, iar cazul a fost preluat de Direcția de Asistență Socială. Familia a susținut ca fetițele să rămână acasă, toți și-au dorit și și-au asumat acest lucru. Cazul a rămas în atenția Direcției de Asistență Socială, pentru a ne comunica evoluția cazului. Nu am primit nicio notificare din partea Direcției Sociale din cadrul Primăriei privind o modificare a situației de la domiciliul copilului. Mama este încadrată în grad de handicap, are un retard mental moderat. Avea dreptul să aibă copiii”, a precizat Tania Calcan, purtător de cuvânt al Protecției Copilului Galați.

Anchetele sociale: Nu s-a constatat niciun semn de agresiune!

Direcția de Asistență Socială a făcut două anchete sociale la începutul lunii mai 2023, la domiciliul fetelor și de fiecare dată s-a constatat că „acestea erau bine îngrijite, erau dezinvolte, comunicau foarte bine”. Vizitele au fost făcute în decurs de două săptămâni, iar apoi ancheta socială s-a încheiat.

„Mai mult decât atât, și la prima vizită, și la a doua, cei doi unchi materni și-au asumat răspunderea creșterii și îngrijirii fetelor. Având în vedere aceste circumstanțe, respectiv lipsa oricăror suspiciuni cu privire la o agresiune fizică și asumarea răspunderii de către membrii familiei, instituțiile statului nu pot interveni mai mult, din păcate. Durata monitorizării depinde foarte mult de elementele care se găsesc la fiecare vizită. Având în vedere că în situația dată nici la prima, nici a doua, nu s-a constatat niciun fel de suspiciune, nu a fost niciun semn de agresiune, de proastă îngrijire a acestor copii, monitorizarea s-a încheiat”, a transmis Biroul de Presă al Primăriei Galați.

Surorile Alexandrei au urme grave de violență pe corp

În prezent, cele două surori ale Alexandrei, în vârstă 5 și 6 ani, preluate miercuri, 31 ianuarie 2024, din apartamentul groazei se află la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului Galați. Ele au fost găsite cu urme grave de violență pe corp. Ele sunt încă în stare de șoc și sunt consiliate psihologic.

La audieri au fost duși și fratele și cumnata femeii. Ei vor trebui să explice anchetatorilor de ce au asistat nepăsători la aceste violențe repetate și nu au anunțat autoritățile.

Magistrații Tribunalului Galați au admis joi, 1 ianuarie 2023, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați si au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatei Eugenia Vasilache, femeia care și-a ucis fetița de 9 ani.