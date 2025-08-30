31 august, ziua în care Prințesa Diana și-a pierdut viața într-un accident teribil la Paris

La 31 august 1997, Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, alături de Dodi Fayed și șoferul lor. Tragedia a șocat lumea și a adus în prim-plan atenția asupra presiunii mediatice asupra celebrităților.

1888 – Jack Spintecătorul face prima victimă

La 31 august 1888, Mary Ann Nicholls a fost ucisă în Londra, fiind prima victimă a criminalului cunoscut sub numele de Jack Spintecătorul. Fapta a declanșat o serie de crime similare în cartierul Whitechapel.

Victima era o femeie de 43 de ani, și moartea ei a fost marcată prin mutilări caracteristice criminalului, care au atras atenția poliției și a presei internaționale asupra cazului.

1931 – Alegerea lui Corneliu Zelea Codreanu ca deputat

La 31 august 1931, Corneliu Zelea Codreanu a fost ales deputat în România, reprezentând o etapă importantă în ascensiunea sa politică.

Această alegere a consolidat poziția sa ca lider al mișcării legionare, influențând puternic politica naționalistă din România în perioada interbelică.

1944 – Intrarea trupelor sovietice în București

La 31 august 1944, trupele sovietice au pătruns în București în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.

Această acțiune a marcat începutul ocupației sovietice în România și a avut un impact major asupra schimbării regimului politic și al aliniamentului țării în conflict.

1963 – Inaugurarea „telefonului roșu”

La 31 august 1963, a fost inaugurată legătura telefonică directă între președinții Statelor Unite și Uniunii Sovietice, cunoscută ca „telefonul roșu”.

Această facilitate a fost creată pentru a reduce riscul unei confruntări nucleare în timpul Războiului Rece, asigurând comunicarea rapidă între cele două puteri.

