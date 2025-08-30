31 august, ziua în care Prințesa Diana și-a pierdut viața într-un accident teribil la Paris

31 august, ziua în care Prințesa Diana și-a pierdut viața într-un accident teribil la Paris0
1888 – Jack Spintecătorul face prima victimă
La 31 august 1888, Mary Ann Nicholls a fost ucisă în Londra, fiind prima victimă a criminalului cunoscut sub numele de Jack Spintecătorul. Fapta a declanșat o serie de crime similare în cartierul Whitechapel.
Victima era o femeie de 43 de ani, și moartea ei a fost marcată prin mutilări caracteristice criminalului, care au atras atenția poliției și a presei internaționale asupra cazului.
1931 – Alegerea lui Corneliu Zelea Codreanu ca deputat
La 31 august 1931, Corneliu Zelea Codreanu a fost ales deputat în România, reprezentând o etapă importantă în ascensiunea sa politică.
Această alegere a consolidat poziția sa ca lider al mișcării legionare, influențând puternic politica naționalistă din România în perioada interbelică.
1944 – Intrarea trupelor sovietice în București
La 31 august 1944, trupele sovietice au pătruns în București în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.
Această acțiune a marcat începutul ocupației sovietice în România și a avut un impact major asupra schimbării regimului politic și al aliniamentului țării în conflict.
1963 – Inaugurarea „telefonului roșu”
La 31 august 1963, a fost inaugurată legătura telefonică directă între președinții Statelor Unite și Uniunii Sovietice, cunoscută ca „telefonul roșu”.
Această facilitate a fost creată pentru a reduce riscul unei confruntări nucleare în timpul Războiului Rece, asigurând comunicarea rapidă între cele două puteri.
1997 – Moartea Dianei, Prințesă de Wales
La 31 august 1997, Diana, Prințesă de Wales, împreună cu Dodi Fayed și șoferul Henri Paul, au murit într-un accident de mașină la Paris.
Evenimentul a stârnit un val internațional de doliu și a avut repercusiuni asupra familiei regale britanice și asupra securității publice în orașele mari.