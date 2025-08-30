Dinamo, la turație maximă. O nouă victorie și alb-roșii urcă pe podium în Superliga

Dinamo Bucureşti a trecut de Hermannstadt, scor 2-0, sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Superligii și a urcat pe podium, în spatele Universității Craiova și a Rapidului.

Golurile formaţiei bucureştene au fost înscrise de francezul Mamoudou Karamoko (minutul 48) şi togolezul Kennedy Boateng (minutul 73).

A patra victorie în ultimele cinci partide a urcat Dinamo pe locul 3 în clasament, la 4 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova și la 3 în urma Rapidului. Acesta este al doilea succes al formaţiei conduse de Zeljko Kopic pe teren propriu din actualul sezon din Superliga, după cel care a dat start seriei excelente a ”câinilor”, cu FCSB (4-3).

De partea cealaltă, FC Hermannstadt rămâne fără nicio victorie în deplasare în actualul sezon.

Dinamo - Hermannstadt 2-0 (0-0)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Karamoko (48), Boateng (73)