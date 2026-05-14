Ambulanță în misiune, lovită violent de un autoturism în Capitală. O persoană este rănită

O ambulanță aflată în misiune a fost implicată joi, 15 mai, într-un accident rutier pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în Sectorul 2 al Capitalei. O persoană e rănită.

Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului implicat nu ar fi acordat prioritate autospecialei care circula cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, potrivit Digi24.

În urma coliziunii, șoferul autoturismului, un tânăr de 25 de ani, a fost rănit și transportat la spital, unde primește îngrijiri medicale. El nu a rămas încarcerat, fiind preluat rapid de echipajele de intervenție. Ambulanța era condusă de un bărbat de 41 de ani, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Traficul este restricționat în zonă pe sensul dinspre Piața Obor către Piața Victoriei, fiind afectate benzile a treia și a patra, precum și linia de tramvai. Polițiștii rutieri și echipajele de intervenție se află la fața locului și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Amintim că o persoană a fost rănită, săptămâna trecută, într-un accident rutier produs pe DN 19, în localitatea Biharia, județul Bihor, în care au fost implicate o ambulanță SMURD și un autoturism.

În martie, un tânăr de 22 de ani a lovit o ambulanță SMURD în misiune. Accidentul a avut loc în Capitală. Alte două mașini au fost avariate