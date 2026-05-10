A fost cutremur în România. Ce intensitate a avut și în ce județe a fost resimțit

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs duminică, la ora 01:50, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul s-a produs la o adâncime de 130 de kilometri și a fost încadrat cu intensitatea I, fiind unul slab resimțit la suprafață, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante: la 51 km est de Brașov, 54 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 60 km sud de Buzău, 62 km nord de Ploiești, 78 km sud de Focșani și 86 km nord-est de Târgoviște.

De la începutul lunii mai, pe teritoriul României s-au înregistrat șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6.

Cel mai puternic seism din acest an a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea, având magnitudinea de 4,5.