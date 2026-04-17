Două cutremure în România, în aceeași zi. Unde s-au produs și ce magnitudine au avut

Două cutremure de mică intensitate s-au produs vineri, 17 aprilie, în România, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Primul seism a avut loc la ora 13:37, în zona Banat, județul Timiș, și a avut o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter, la o adâncime de 4,6 kilometri.

Potrivit specialiștilor, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe, printre care Timișoara (la 49 km sud), Reșița (61 km sud) și Arad (97 km sud).

Al doilea seism a fost înregistrat la ora 16:37, în Zona seismică Vrancea, județul Covasna, având o magnitudine de 2,6 grade și o adâncime de 114,7 kilometri.

Seismul s-a produs în apropierea orașelor Sfântu Gheorghe (42 km sud-est), Brașov (47 km est) și Buzău (71 km sud).

Ambele cutremure au fost de intensitate redusă și nu au produs pagube.