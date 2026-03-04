Cutremur cu magnitudinea 3,1 în zona seismică Vrancea. La ce oră s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 3-4 martie, în zona seismică Vrancea.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 2.09 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la adâncimea de 136 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (43 km), Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79 km), Ploiești (91 km).

Un alt cutremur recent s-a produs pe 26 februarie, în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea de 4.4.

Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.