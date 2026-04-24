Un cutremur puternic de 5,8 grade pe scara Richter a lovit Creta. Mai multe replici au fost înregistrate după șocul principal

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter a lovit vineri dimineață, 24 aprilie, zona marină din largul coastei Insulei Creta, Grecia. Seismul s-a produs la ora locală 06:18, la o adâncime de aproximativ 12 kilometri, epicentrul fiind localizat la circa 11,5 kilometri sud-est de orașul de coastă Ierapetra.

La scurt timp după cutremurul principal, zona a fost afectată de mai multe replici seismice. Autoritățile au înregistrat cel puțin șapte replici, dintre care unele au avut magnitudini între 3,5 și 3,8, scrie presa din Grecia.

Seismul a fost resimțit pe scară largă în estul insulei Creta, dar și în zonele învecinate.

Autoritățile locale au precizat că mișcarea tectonică a avut o durată mai mare și a fost percepută în mai multe regiuni, de la Sitia până la Heraklion.

„Cutremurul a fost resimțit în întreaga Creta de Est. Epicentrul a fost la sud de municipiul Ierapetra. A fost activată protecția civilă și suntem în contact cu autoritățile locale pentru a evalua eventualele probleme”, a declarat dimineață viceguvernatorul regional din Lasithi, Giannis Androulakis.

Acesta a adăugat că autoritățile monitorizează situația, menționând că, deși regiunea este obișnuită cu activitate seismică, sunt evaluate în special clădirile mai vechi pentru posibile pagube.

Grecia este una dintre cele mai active zone seismice din Europa. Potrivit unui studiu publicat în revista Scientific Data, în țară au fost identificate peste 2.000 de urme ale unor falii active.

Arhipelagul elen a fost afectat de mai multe cutremure în ultimii ani, inclusiv un seism de magnitudine 5,3 în 2025, care a produs daune în nordul țării.