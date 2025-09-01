search
Luni, 1 Septembrie 2025
Un tânăr plasat în arest la domiciliu după ce și-a agresat concubina a evadat. Unde a fost găsit

Publicat:

Un tânăr din Craiova, plasat în arest la domiciliu în urma unei agresiuni asupra concubinei sale, a evadat duminică-seara, 31 august 2025. Bărbatul a fost găsit în după-amiaza zilei de luni, în aceeași localitate.

Polițiștii care îl aveau în supraveghere au dat alarma duminică-seara, tânărul plasat în arest la domiciliu fiind supravegheat prin intermediul brățării electronice. 

În seara zilei de 31 august a.c., în jurul orei 22:15, poliţiştii din cadrul Serviciului Investigații Criminale - Biroul Supravegheri Judiciare au fost sesizați telefonic de dispeceratul SIME din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj cu privire la faptul că TICĂ EDUARD CĂTĂLIN, de 34 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, ar fi părăsit imobilul din Craiova, în care executa măsura, dispozitivul electronic de supraveghere indicând faptul că acesta se afla pe o altă stradă, din municipiu. Pentru depistarea acestuia a fost dirijat imediat, în zona indicată, un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, însă barbatul nu a mai fost găsit”, au precizat polițiștii din cadrul IPJ Dolj.

Pe numele bărbatului s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, fiind desfășurate activități specifice, în colaborare cu polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Județene Olt și Argeș, DGPMB și Biroului Poliție Autostrazi, asta pentru că ar fi existat informații că evadatul se îndreaptă către municipiul București, unde ar fi avut în plan să ajungă la o clinică. Polițiștii au făcut precizări privind identitatea evadatului și semnalmentele, solicitând ajutorul populației. Este vorba despre TICĂ EDUARD CĂTĂLIN, înălțime 1,96 m, 105 kg, constituție robustă, ten deschis, păr șaten, ochi căprui.

Găsit tot în Craiova

Bărbatul a fost găsit tot în municipiul Craiova, după ore bune de căutări, în zona unei spălătorii auto. Acesta a recunoscut că a distrus brățara pentru a scăpa de monitorizare. 

În după-amiaza acestei zile, în urma activităților specifice desfășurate de polițiștii Serviciului Investigaţii Criminale - Biroul Supravegheri Judiciare, bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Craiova. Bărbatul aflat sub măsura arestului la domiciliu i-a fost montat un nou dispozitiv electronic pentru monitorizare”, au precizat polițiștii doljeni.

Tânărul a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus măsura arestului preventiv, însă bărbatul a contestat decizia. Poliţiştii continuă acum cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evadare și distrugere.

Craiova

