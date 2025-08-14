Video A fost prins deținutul care a evadat sărit din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava

Un deținut scăpat în timpul transferului spre Penitenciarul Jilava a fost prins de forțele de ordine, ascuns în vegetația de pe un câmp de lângă Bacău. Fugarul sărise dintr-o ambulanță aflată în mers.

"Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetația de pe câmpul din afara municipiului Bacău", a transmis IPJ Bacău.

Bărbatul a fost imobilizat de îndată, iar acum se află în custodia polițiștilor. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a profitat de faptul că ambulanța staționa în trafic pe A7, din cauza aglomerației și a sărit pe geam, fără ca lucrătorii penitenciarului să schițeze vreun gest.

După ce a sărit din ambulanță, el a fugit într-un lan de porumb de pe centura municipiului Bacău.

Numele său este Crainiciuc Ştefan şi avea emis mandat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.