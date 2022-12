Târgul de Crăciun din Craiova, printre cele mai frumoase din Europa. A costat doar 200.000 de lei

Deși centrul orașului este îmbrăcat în peste un milion de luminițe, municipalitatea nu a scos din buzunar niciun leu pentru decorațiuni. Singura plată făcută a fost pentru montarea ornamentelor.

Târgul de Crăciun din Craiova a fost inaugurat pe data de 11 noiembrie. Încă din prima zi, în centrul orașului oamenii au ajuns să meargă aproape umăr la umăr.

Târgul se întinde pe o suprafață de peste un kilometru pătrat și la tot pasul craiovenii se pot bucura de tarabele pline cu delicatese: mâncare tradițională, burgeri făcuți de cei mai iscusiți bucătari sau de vestitul kurtos preparat după rețeta originară.

Prețurile sunt pentru toate buzunarele, spun organizatorii. Paharul de vin fiert costă 10 lei, kurtos-ul mic 10 lei, cel mare 15 lei. iar prețul pentru cozonacul preparat după rețeta românească variază între 20 de lei și 40 de lei.

„Este o atmosferă superbă. Dacă aș avea timp, în fiecare seară aș veni să mă bucur de atmosfera de aici", a declarat Marius Scarlat din Craiova. „Eu am venit cu soția de la Sibiu. Am văzut la televizor imagini și am rămas impresionați. Pe viu, ca să zic așa, este mult mai frumos. Chiar dacă este aglomerat, nu ai cum să nu te bucuri de tot ceea ce este aici", a mărturisit Mihai Dăncescu.

Cât costă Târgul de Crăciun de la Craiova

Conform reprezentanților Primăriei Craiova, inaugurarea Târgului a fost făcută mai devreme decât anul trecut pentru a se putea realiza înscrierea în competiția „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa", organizată de renumitul site European Best Destination.

Anul trecut, Craiova s-a situat pe locul 6 în topul celor mai frumoase târguri, înaintea unor oraşe precum Bruxelles, Praga, Moscova sau Manchester.

„Anul acesta ne dorim să urcăm în clasament. Față de anul trecut, am dublat numărul de luminițe, de beculețe. Este cel mai mare și mai frumos târg din țară, avem căsuțe făcute de artiști special pentru Craiova. Referitor la costuri, nu consumăm foarte mult, am verificat facturile, am făcut calcule. În plus, pe noi nu ne costă niciun leu instalațiile pentru că avem un contract cadru cu operatorul de iluminat public. Obligația acestuia este să ne asigure iluminatul de sărbători", a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Reprezentanții primăriei au precizat că prima factură pentru montarea ornamentelor festive a fost de 200.000 de lei. Municipalitatea va mai suporta, bineînțeles, demontarea și consumul electric.

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în cinci piețe din oraș și va rămâne deschis până pe 8 ianuarie 2023.