Video „Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene

Șeful serviciului ucrainean de securitate SBU, Vasili Maliuk dezvăluie detalii inedite despre atacul cu drone din interiorul Rusiei, soldat cu distrugerea a 41 de avioane militare.

Operațiunea secretă „Pânza de Păianjen”, desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) la 1 iunie 2025, urma inițial să aibă loc pe 9 mai, dar planul a fost amânat dintr-un motiv neașteptat: consumul excesiv de alcool al rușilor în perioada sărbătorilor.

Într-un interviu pentru postul „My Ukraina”, șeful SBU, Vasili Maliuk, a explicat că pregătirile erau finalizate înainte de Ziua Victoriei, însă mai multe evenimente festive au perturbat programul.

„Noi plănuiam să facem asta înainte de 9 mai, dar rușii s-au apucat de băut de Paște, au abuzat serios de băuturi alcoolice. Pe 1 mai au avut picnicurile lor tradiționale, după care au stat întinși, o săptămână n-au fost de găsit, apoi a urmat 9 mai. Am pierdut practic o lună din această cauză”, a declarat Maliuk.

Cum a fost desfășurată operațiunea

Operațiunea „Pânza de Păianjen” a fost un atac coordonat cu drone desfășurat în adâncul teritoriului rus, vizând aviația cu rază lungă de acțiune a Forțelor Aeriene Ruse. 150 de drone au fost ascunse în căsuțe de vacanță din Rusia și lansate „la momentul potrivit” pentru a lovi simultan cinci baze aeriene: Belaia, Deaghilevo, Ivanovo Severnîi, Olenia și Ukrainka.

„În momentul X, dronele au distrus pe aerodromuri 41 de avioane. Rezultatul impresionant a fost posibil datorită muncii sincronizate a rețelei noastre de agenți și a echipei tehnice”, a spus Maliuk.

Oficialul a precizat că agenții implicați au părăsit Rusia „în vacanță” înainte de 1 iunie, iar ulterior au revenit în Ucraina prin țări terțe, folosind pașapoarte noi.

Secretul puterii de foc

Potrivit general-locotenentului, succesul loviturilor a fost garantat de încărcătura specială a dronelor, o combinație cumulativ-fugasă cu 800 de grame din fiecare component, adică 1,6 kilograme în total. Acest tip de exploziv a permis pătrunderea blindajului aeronavelor și aprinderea combustibilului din rezervoare.

„Operațiunea nu ar fi fost posibilă fără o rețea de agenți de încredere, care ne-a permis să acționăm simultan în mai multe puncte din Rusia”, a subliniat șeful SBU.