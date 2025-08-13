Video Gest revoltător la Paris: doi bărbați au urinat pe o mamă însărcinată și copiii săi

O femeie fără adăpost, însărcinată, și copiii ei au fost victimele unui gest șocant la Paris, după ce doi bărbați au urinat pe ei în timp ce dormeau în fața Primăriei.

Duminică, în jurul orei locale 1.00 (2.00 ora României), doi bărbați de 20 de ani au urinat pe o femeie însărcinată, fără adăpost, și pe copiii acesteia. Familia dormea pe trotuar, în fața Primăriei Parisului, ca parte a unei mobilizări lansate pe 5 august de Asociația Utopia 56, care sprijină persoanele exilate și fără locuință.

În noaptea incidentului, câteva sute de persoane, în special mame singure cu copii și tați cu familiile lor, își petreceau noaptea în același loc, din cauza lipsei locurilor în centrele de urgență.

Fuga agresorilor și reacția autorităților

La sosirea unui voluntar, cei doi bărbați au fugit. Unul dintre ei a fost prins de poliție, iar Parchetul din Paris a confirmat deschiderea unei anchete pentru violențe în grup.

Coordonatorul Utopia 56 a condamnat dur fapta, numind-o „premeditată” și „odioasă”. El a legat incidentul de intensificarea mesajelor rasiste propagate de extrema dreaptă împotriva persoanelor aflate în fața primăriei. „Având în vedere mărturiile și tensiunea resimțită pe teren, este evident că există o legătură între această atmosferă și faptele de duminică”, a declarat acesta.

Reacții politice și lipsa plângerii din partea victimei

Utopia 56 a depus plângere și a sesizat procurorul Republicii din Paris. Victima, traumatizată, a ales să nu depună plângere personală pentru a nu-și crea „probleme în plus”.

Gestul a fost condamnat de mai mulți politicieni. Deputatul Aymeric Caron (REV-LFI) și fosta eurodeputată ecologistă Karima Delli au denunțat public incidentul, iar senatorul comunist Ian Brossat l-a sesizat pe procuror, declarând pe platforma X: „Lepra rasistă contaminează totul”.

Evacuare și apel umanitar

Mobilizarea din fața Primăriei Parisului s-a încheiat marți dimineață, odată cu evacuarea participanților. Unele persoane fără adăpost au fost transportate în afara regiunii Île-de-France.

Utopia 56 continuă să solicite autorităților găzduire în regiune și face apel la cetățeni să doneze, în special produse de igienă, pentru cei aflați în nevoie.