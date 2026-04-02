Bărbat din București condamnat la peste 2 ani de închisoare după ce a bătut cu cruzime un pui de câine pe stradă intens circulată

Un bărbat din București a fost condamnat definitiv la doi ani și patru luni de închisoare cu executare, după ce a agresat cu brutalitate un pui de câine pe o stradă intens circulată din Sectorul 5. Potrivit anchetatorilor, violențele au durat zeci de minute, iar individul i-a amenințat și chiar agresat pe cei care au încercat să intervină pentru a salva animalul.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a anunțat că, la data de 27 august 2025, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, aflat în arest preventiv, pentru rănirea cu intenție a animalelor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit rechizitoriului, faptele au avut loc pe 5 iulie 2025, în jurul orei 20:00. Bărbatul a agresat în mod repetat un cățel de talie mică, în vârstă de aproximativ patru luni, aflat într-o stare evidentă de neîngrijire și vulnerabilitate. Timp de circa 20 de minute, acesta l-a lovit cu palma și pumnul, i-a contorsionat urechile, l-a ridicat forțat de la sol și l-a trântit de suprafețe dure, provocându-i răni grave. Evaluarea medico-veterinară a arătat că animalul a suferit contuzii pulmonare severe și leziuni la nivelul bazinului, viața fiindu-i pusă în pericol fără intervenție de specialitate.

Scenele s-au petrecut în spațiu public și au fost însoțite de urletele de durere ale animalului, stârnind indignarea martorilor și perturbând grav ordinea și liniștea publică. În plus, inculpatul i-a amenințat cu moartea și i-a agresat pe cei care au încercat să oprească abuzurile.

Prin sentința penală din 22 decembrie 2025, Judecătoria Sectorului 5 București a dispus condamnarea bărbatului. Decizia a rămas definitivă pe 24 martie 2026, după ce Curtea de Apel București i-a respins apelul. Instanțele au stabilit o pedeapsă de doi ani și patru luni de închisoare cu executare pentru rănirea cu intenție a animalelor și tulburarea ordinii publice.

Judecătorii au subliniat gravitatea faptelor și periculozitatea inculpatului, considerând că este necesară o pedeapsă cu rol exemplar, care să descurajeze astfel de comportamente. Chiar dacă bărbatul și-a recunoscut faptele, nu avea antecedente penale și avea o vârstă înaintată, instanța a decis că pedeapsa trebuie executată în regim de detenție.

Pe parcursul procesului, inculpatul a fost judecat în stare de arest preventiv, măsura fiind menținută până la finalizarea procedurilor judiciare.